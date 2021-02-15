Şehitler Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları memleketleri Gaziantep'e getirildi

Genelkurmay Başkanı Gara operasyonunun detaylarını anlattı: 3 girişli, 9 odalı ve 7 kapılı mağara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 10 Şubat gecesi başlatılan ve bu gece biten Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgi verdi. Operasyon yapılan Gara bölgesindeki mağaralardan birini anlatan Orgeneral Güler 'Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiş. Teröristlere çok ağır zayiat verdirilmiştir ve bundan sonra terör örgütü burada kendini rahat hissedemeyecektir. Bunu onlara her gün yaşatacağız' ifadelerini kullandı.