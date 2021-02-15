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GAZİANTEP

Şehitler Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları memleketleri Gaziantep'e getirildi

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'nın naaşları, memleketleri Gaziantep'e getirildi.

Haber Merkezi AA
Er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'nın naaşları Gaziantep'te.
Er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'nın naaşları Gaziantep'te.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemleri tamamlanan Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları, Gaziantep Havalimanında karşılanarak, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, daha sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA
Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları, Gaziantep Havalimanında karşılandı.

Gaziantep Havalimanındaki karşılama törenine, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile diğer ilgililer katıldı.

  • Şehitlerin yarın ikindi namazına müteakip son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.

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Genelkurmay Başkanı Gara operasyonunun detaylarını anlattı: 3 girişli, 9 odalı ve 7 kapılı mağara
OYNAT 04:35
Genelkurmay Başkanı Gara operasyonunun detaylarını anlattı: 3 girişli, 9 odalı ve 7 kapılı mağara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 10 Şubat gecesi başlatılan ve bu gece biten Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgi verdi. Operasyon yapılan Gara bölgesindeki mağaralardan birini anlatan Orgeneral Güler 'Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiş. Teröristlere çok ağır zayiat verdirilmiştir ve bundan sonra terör örgütü burada kendini rahat hissedemeyecektir. Bunu onlara her gün yaşatacağız' ifadelerini kullandı.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gara'da 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:38
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gara'da 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, 'Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.' bilgisi paylaşıldı.


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