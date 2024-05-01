Sele teslim olan Ankara'da metro hattının bazı istasyonları hizmet dışı kaldı

Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu. Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar suya kapıldı ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.