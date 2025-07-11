Sıfır aldığı motorunu yanmış halde bulundu

Daha sonra sabah saatlerinde polis ekiplerine Mollafenari Mahallesi Kestanelik Caddesi üzerinde yanmış bir motosiklet ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler, motosikletin şase numarasından motosikletin Abdulkadir Uludağ'a ait olduğunu tespit etti. Ayrıca, motosikletin kasasında 40 bin lira olduğu, ancak paranın ne olduğu bilgisine ulaşılamadı. Polis, motosikleti yakan ve çalan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Motorun kasasındaki 40 bin liranın da bulunamadığını iddia eden Uludağ, "Daha sonrasında polis merkezine yanmış bir motosiklet ihbarı geliyor. Olay yerine giden ekipler şase numarasına baktı ve bana ait olduğu anlaşıldı. Benim için asıl önemli olan, motorun kasasında 40 bin lira param vardı. Birisi parayı koyduğumu gördü, parayı aldı ve iz bırakmamak için motoru yaktığını düşünüyorum. Bu parayı, motoru, hepsini dişimle tırnağımla biriktirdim. Şimdi benim motorumu yakan kişi yarın bir başkasının evini ya da arabasını yakmaz mı. Bu şahıslar yakalanmazsa cesaret bulacaklar. Ben adalet istiyorum. Bu kişilerin cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.