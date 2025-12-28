Yeni Şafak
Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

20:2228/12/2025, Pazar
AA
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de doğaya yem bırakma etkinliğine katıldı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de doğaya yem bırakma etkinliğine katıldı.

Sivas’ta soğuk hava ve kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kış boyunca benzer çalışmaların farklı bölgelerde süreceğini belirterek vatandaşlardan yaban hayatına karşı duyarlı olunmasını istedi.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde eski Sivas-Kayseri kara yolunun Yoğun Yokuş mevkisinde düzenlenen doğaya yem bırakma etkinliğine katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, kış mevsiminin yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekerek, "Doğayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarımız, özellikle kış aylarında ciddi beslenme sıkıntıları yaşamaktadır. Bizler de devlet olarak bu zorlu süreçte onların yanında olmayı, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, benzer çalışmaların kış mevsimi boyunca Sivas'ın farklı bölgelerinde devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, doğada karşılaştıkları yaban hayvanlarına zarar vermemeleri, imkanları ölçüsünde yem bırakma gibi duyarlı davranışlar sergilemeleri ve yetkililere destek olmalarıdır. Doğal dengeyi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." açıklamasında bulundu.


