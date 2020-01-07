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ANKARA

Sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuştu

Keçiören Belediyesi havaların soğumasıyla hayatları zorlaşan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Belediye Başkanı Altınok, “Masum ve dilsiz varlıkları bu soğuk kış gününde yeni kulübelerimizde misafir ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turgut Altınok
Turgut Altınok

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Bağlum’da bulunan hayvan barınağı etrafına 3 adet büyük konteyner ve 15 adet de mini köpek kulübesi yaptırılması talimatı verdi.

GELEN İHBARLA ANINDA HAREKET

Köpekler barınağın dışına yerleştirilen kulübelerde soğuktan korunurken karınlarını da doyurabiliyor.

“Göreve geldiğimizden bu yana 826 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdik” diyen Başkan Turgut Altınok, duyarlı vatandaşların sosyal medya üzerinden ilettiği ihbarlar sonrası da ekiplerin anında harekete geçmesi ile birçok hayvan tedavi edildi” dedi.

Özellikle kış aylarında sokakta yaşamakta güçlük çeken hayvanların bir süre barınakta misafir edildiğini daha sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince doğal ortamlarına bırakıldığını da belirten Başkan Turgut Altınok, “Can dostlarımız kış mevsiminden dolayı kimi zaman yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle kentimizin belirli noktalarına kuru mama bırakmak koşuluyla onların hayatta kalmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Altınok, hayvanların şefkatle misafir edildiği barınakta ise yazlık ve kışlık alan, karantina sahası, mama hazırlama ünitesi, veteriner hekim hizmeti, ameliyathane, sahiplendirme birimi ve idari ofisler gibi çeşitli bölümlerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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