Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı: Bir yaralı

20:5127/08/2025, Çarşamba
DHA
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Sultangazi'de bir iş yerine otomobille gelen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken bir kişi iş yerinin camının kırılması nedeniyle yaralandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde otomobille gelen şüpheliler, cadde üzerindeki bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrasında şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği bir iş yerinin camının kırılması nedeniyle 1 kişi yaralandı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silah sesleri üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

Olay saat 17.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil ile caddeye gelen 2 kişiden yolcu tarafında oturan kişi, araçtan inmeden yol kenarındaki bir iş yerine doğru silahla ateş açtı. Şüpheliler, saldırı sonrasında geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, 2 iş yeri ve park halindeki 1 otomobile mermi isabet ettiği anlaşıldı. Ayrıca, iş yerlerinden birinde kırılan cam nedeniyle 1 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



#İstanbul
#Sultangazi
#Silahlı Saldırı
