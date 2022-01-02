Suriyelilere ‘Gidin’ dedi: Mahkemeye takıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın belediye meclisinde aldırdığı ırkçı kararlar mahkemeye takıldı. CHP’li başkan, Bolu’da yaşayan yabancılardan su ücretinin dolar kuru üzerinden alınması, kentte evlenecek yabancılardan alınacak nikah ücretinin de 100 bin TL olması yönünde karar almıştı. Bolu İdare Mahkemesi, skandal karara ilişkin “milletlerarası sözleşmelerle de güvence altına alınan temel haklardan olan evlenme ve aile kurma hakkıyla, kişilerin sağlıklı bir yasam sürdürebilmesi bakımından en zaruri biyolojik ihtiyaçlar arasında bulunan su tüketimiyle ilişkili olması sebebiyle ve şayet yargı kararıyla hukuka aykırı bulunması durumunda yapılan uygulamaların geri dönüşünde telafisi güç durumların oluşacağını” belirterek, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

GÜNDEM CHP yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin ırkçı hamlesine mahkeme 'dur' dedi: Yürütmeyi durdurma kararı verildi

BELEDİYE SAVUNMA YAPACAK

Belediye meclisinden geçen karar, Suriyeliler başta olmak üzere Bolu’da yaşayan yabancı uyruklu kişilere kabusu yaşatmıştı. Yeni Şafak’a konuşan dava avukatı Sümeyye Gökçe, “İdare Mahkemesi, bu olayda ortaya çıkabilecek mağduriyetleri dikkate alarak savunma almaksızın yürütmenin durdurulması kararı verdi. Karşı taraftan 10 gün içerisinde savunmasını göndermesini, savunmasını gönderdikten sonra yürütmenin durdurulmasını duruma göre tekrar değerlendirebileceğini anlıyoruz” dedi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının sevindirici olduğunu belirten Avukat Enes Belada ise “İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da konuyla ilgili araştırma ve inceleme başlatacak. Bunun yanında mahkemenin de ilk aşamada hakkaniyetli bir karar vermiş olması Türk yargısı açısından gurur verici” diye konuştu.

Suriyelilere ‘Gidin’ dedi

Sığınmacılara yönelik ayrıştırıcı ve nefret söylemleriyle dikkat çeken CHP’li Tanju Özcan, skandal karar sonrası şunları söylemişti: “Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam’da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam’da ucuz.”