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Suriyelilerin 'Türkiye’de maaş aldığı' iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Türkiye’de maaş alan Suriyeliler” iddiasını yalanladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

08:34 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:24 - 13/06/2024 Perşembe
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Türkiye’de maaş alan Suriyeliler” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.


İran dinarı olduğu tespit edildi

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, “Türkiye’de maaş alan Suriyeliler” iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.



"İtibar etmeyiniz"

Görüntülerin geçtiğimiz ay sosyal medyada, "Irak'ta Şii Vakfı tarafından hazırlanan bir başvuru" iddiasıyla paylaşıldığı, ancak görüntülerdeki paranın İran Dinarı olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.


#Türkiye
#Suriye
#İran
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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