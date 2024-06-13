Suriyelilerin 'Türkiye’de maaş aldığı' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Türkiye’de maaş alan Suriyeliler” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
İran dinarı olduğu tespit edildi
DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, “Türkiye’de maaş alan Suriyeliler” iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
"İtibar etmeyiniz"
Görüntülerin geçtiğimiz ay sosyal medyada, "Irak'ta Şii Vakfı tarafından hazırlanan bir başvuru" iddiasıyla paylaşıldığı, ancak görüntülerdeki paranın İran Dinarı olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.