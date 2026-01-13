Tam 543 yıl hapis cezası bulunuyordu: 154 ayrı dosyadan aranan suçlu yakalandı

1 Nisan 2021’den bu yana aranan ve toplam 154 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunan Deniz E.’nin, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Yapılan müşterek çalışmalar sonucu Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki bir sitede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.