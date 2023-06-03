Tarihi camilerin avlusu otopark oldu

İstanbul’un trafik ve otopark çilesi bu kez tarihi yapıları vurdu. Fatih ilçesinde Osmanlı döneminden kalma Mahmutpaşa Camii’nin bahçesi motosikletlerin ve arabaların otoparkı oldu. Bölgedeki dar sokaklarda park yeri bulamayan sürücüler, motorlarını bahçeye park edince vatandaşlar ve tarihçiler isyan etti.

Mehmet Dilbaz.

TAHRİBATA NEDEN OLDU

Özellikle Kapalıçarşı, Sirkeci ve Çemberlitaş’taki dar ve işlek sokaklardan yer bulamayan sürücüler, bölgede bulunan camilere girmeye başladı. Cami kapılarında motosikletlerin girişinin yasak olduğu yazıları yer alsa da kimse bu yasağı dinlemiyor. Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamı Mahmud Paşa tarafından bir külliye olarak yaptırılan Mahmutpaşa Camii, turistlerin uğrak noktalarından biri. Ancak avlunun motosiklet parkına dönüşmesi, görüntü kirliliği ve yapıda tahribata neden oldu.

ÇOĞU CAMİ AYNI DURUMDA

Otoparka dönen tarihi yapılar arasında Fatih Camii, Şehzade Cami, Selimiye Camii, Valide-i Cedid Külliyesi, Süleymaniye Camii de yer alıyor. Nuruosmaniye Camii içerisinde de yine araç ve motosikletlerin günün belli saatlerinde park ettiği ortaya çıktı. Tarihi dokuyu bozma tehlikesine neden olan görüntülere tarihçi Mehmet Dilbaz, tepki gösterdi. Dilbaz, “400-500 yıllık camilerin bahçesinde park etmiş araba ve motosikletleri görmek ciddi anlamda bir görüntü kirliliği. Onun dışında ecdadın bize bıraktığı emaneti bu şekilde kullanmak bana son derece saygısızca geliyor. Mesela Karaköy’deki Arap Camii, İstanbul’da ilk ibadet edilen camidir. İnşa edilme tarihi 8’inci yüzyıl ve şehirdeki en eski yapılardan biri. O caminin önünde görevlilerinin de araçları park halinde duruyor. Bu konuda uyarı alsalar dahi dikkat etmiyorlar” dedi.







