Tarihi mimarili mescid Bayrampaşa'da açıldı

Karabük'te Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın kamerada

Karabük'te iş yerine asılı Türk bayrağını gören maskeli bir kadın aşağıya doğru çekerek indirmeye çalıştı. Bayrağı indirmekte başarısız olan kadın olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.