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İSTANBUL

Tarihi mimarili mescid Bayrampaşa'da açıldı

Bayrampaşa Belediyesi, hayırsever Remziye Kutsal’ın katkılarıyla, Selçuklu ve Osmanlı mimarisine özgü izler taşıyan mescidin yapımını Yıldırım Mahallesi’ndeki Adapark’ta tamamlanarak hizmete açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tarihi mimarili mescid Bayrampaşada açıldı
elçuklu ve Osmanlı mimarisine özgü izler taşıyan mescidin yapımını Yıldırım Mahallesi’ndeki Adapark’ta tamamlanarak hizmete açıldı.

Bayrampaşa Belediyesi, hayırsever Remziye Kutsal’ın katkılarıyla, Selçuklu ve Osmanlı mimarisine özgü izler taşıyan mescidin yapımını Yıldırım Mahallesi’ndeki Adapark’ta tamamlanarak hizmete açıldı.

Açılışta Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner’e Kaymakam Dr. Soner Şenel, AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı, İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, hayırsever Hacı Remziye Kutsal ve çocukları ile vatandaşlar katıldı.

Kadınlar ve erkekler bölümü bulunan, Hacı Yakup ve Remziye Kutsal Mescidi’nin toplam kullanım alanı yaklaşık 200 metrekareden oluşuyor.

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