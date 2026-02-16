Yeni Şafak
Tartıştığı kiracısını darbeden ev sahibi tutuklandı

22:5316/02/2026, Pazartesi
IHA
Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı
Malatya'da kiracı E.A. ile ev sahibi M.T.Ç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesiyle Ç, ruhsatsız tabancasının kabzasıyla A.'yı darbetti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, gözaltına alınan M.T.Ç., sevk edildiği makamlarca tutuklandı.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan tartışmada kiracısını darbederek yaralayan şahıs tutuklandı.


Olay, gündüz saatlerinde Arguvan ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiracı E.A. ile ev sahibi M.T.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T.Ç., ruhsatlı tabancasının kabzası ile E.A.’ya vurarak darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan M.T.Ç. ise, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



