TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz bir dalın dahi hesabını sorar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ülke genelinde meydana gelen eş zamanlı yangınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve istihbarat örgütlerinin çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü aktaran Şentop, yangınların birinin bile kasıtlı çıkarılmışsa devletin yakılan bir dalın dahi hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunun altını çizen Şentop, “Bütün kurumlarımızla, ormancılarımızla, itfaiye ekiplerimizle ve milletimizle bu hadisenin de üstesinden geliriz. Yangınların söndürülmesinde canları pahasına görev alan herkese minnetlerimi sunuyor, çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, yarın TBMM Tarım ve Orman Komisyonunda üyesi bulunan tüm partilerin temsilcilerinden oluşan heyetin, yangınların gerçekleştiği mahallelerde incelemelerde bulunacağını bildirdi.

“Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur”

Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamanın devletin görevi olduğunu belirten Şentop, “Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez. Biz her zorluğun üstesinden geliriz, her zorluğun altından milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kalkarız. Bizim için milletimizin hiçbir ferdine zarar gelmemesi her şeyden önemlidir” değerlendirmesini yaptı. Yangınlarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğini ifade eden Şentop, “Kedi ve köpeklerden kuşlara, kaplumbağalardan böceklere kadar yangında zarar gören tüm canlılar için üzüntüm sonsuz. Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır. Milletimiz zor zamanda kenetlenmeyi ve sağduyulu olmayı bilir” ifadelerini kullandı.

Ne kadar zaman alırsa alsın ne kadar zor olursa olsun yangın bölgelerinin eskisi gibi dünyanın en güzel ve en yeşil yerleri olacağından emin olunması gerektiğini ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

“Cennet vatanımızdaki her bir ağaç, bir kuş, bir arı milletimizin her bir ferdinindir. An itibariyle ülkemizde ya da dünyanın başka bir yerinde sürmekte olan yangınlar yüreğimizi de yakmaktadır. Milletimiz, bu musibetin üstesinden geleceğimizden emin olsun. Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun.”

OYNAT 00:32 Balayını iptal edip yangına koştu Bir hafta önce evlenen itfaiye eri Ahmet Davşan, Manavgat'taki yangını duyunca balayını iptal ederek, göreve geldi. Davşan, 'Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi' dedi.



Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, ekiplerin 7/24 yangınla mücadele edip, hiçbir şeyden çekinmediğini, tüm insani ihtiyaçların ikinci planda olduğunu söyledi. Er, “Burada tek amacımız var o da yangını kısa sürede söndürmek. Biz ormana müdahale edemiyoruz. Ancak amacımız yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması. Ekiplerimiz hiç durmadan çalışıyor. Üzerlerinde kıyafetleriyle birlikte yatıp uyuyanlar oldu. 1 hafta önce evlenen ve izinde olan Ahmet Davşan arkadaşımız afeti duyunca çıkıp geldi. 'Neden geldin?' dedim. 'Bana asıl şimdi ihtiyaç var' dedi. Türkiye'nin her yerinden gelen ekipler hiç durmadan mücadele ediyor. Yangını söndüreceğiz' dedi.



Düğün öncesi izne ayrıldığını ve eşiyle gideceği balayı için rezervasyon yaptırdığını anlatan Ahmet Davşan ise yangın haberini alınca tatili iptal ettirip, eşini de annesi ve babasına emanet ettiğini kaydetti. Göreve gelen Davşan, “Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi' diye konuştu.









OYNAT 00:47 Orman yangınlarıyla mücadelede TOMA'lar da kullanılıyor Ülke genelinde bir haftadır süren yangınlara yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, TOMA'ların orman yangınlarının söndürülmesine yardımcı olduğu görüntüler paylaşıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz” ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yapılarak, TOMA'ların orman yangınlarının söndürülmesine yardımcı olduğu görüntüleri yayınladı. BiP'te paylaş

