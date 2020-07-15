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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
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TEM kenarındaki vahşette yeni gelişme: Parçalanmış ceset 5 gündür kayıp kişiye ait çıktı

TEM kenarında bulunan parçalanmış ceset 5 gündür kayıp kişiye ait çıktı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt’ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğunu belirledi.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuştu.
Polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuştu.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TEM kenarında dehşet: Ceset parçaları bulundu
GÜNDEM
TEM kenarında dehşet: Ceset parçaları bulundu

Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulunmuştu.

Kimliği belirlendi

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt’ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba’nın eşi Birsen Akbaba’nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi.

Kütahya'da bir evde çürümüş ceset bulundu: Ceset 6 ay sonra fark edildi
GÜNDEM
Kütahya'da bir evde çürümüş ceset bulundu: Ceset 6 ay sonra fark edildi

DHA
Süleyman Akbaba

Polis katil ya da katillerin peşine düştü

Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba’yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

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