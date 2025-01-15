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Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından İlham Ahmed çaresizliklerini anlatıp 'özerklik' istedi: Biz PKK değiliz

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından İlham Ahmed çaresizliklerini anlatıp 'özerklik' istedi: Biz PKK değiliz

21:5815/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suriye milli güçleri, Özgürlük Şafağı operasyonu ile beraber Suriye'de Baas Rejimi'ni devirirken, aynı zamanda Suriye'nin Münbiç, Tel Rıfat ve Deyrizor kentlerini de terörden temizlemişti.
Suriye milli güçleri, Özgürlük Şafağı operasyonu ile beraber Suriye'de Baas Rejimi'ni devirirken, aynı zamanda Suriye'nin Münbiç, Tel Rıfat ve Deyrizor kentlerini de terörden temizlemişti.

Suriye milli güçlerinin, Özgürlük Şafağı operasyonu ile beraber Baas Rejimi'ni devirmesinin ardından PKK/YPG işgalindeki Münbiç, Tel Rıfat, Deyrizor kentlerini terörden temizlemesiyle beraber Rakka'da bulunan terör örgütünün siyasi elebaşlarından İlham Ahmed, köşeye sıkıştıkları için çaresizliklerini anlattı. Terörist elebaşı Ahmed, ''Bir yandan Türkiye’de barış süreci başlatıyorlar, bir yandan da saldırıyorlar. Türk hükümeti bizi PKK olmakla suçluyor, ama biz PKK değiliz. PKK, Suriye’nin doğusunda ve kuzeyinde faaliyet göstermiyor.” ifadelerini kullandı.

Suriye milli güçlerinin Baas Rejimini devirip Suriye'de kontrolü ele almasıyla beraber Suriye'de faaliyet gösteren ve bazı kentleri işgal eden terör örgütü PKK/YPG mensupları da köşeye sıkıştı.

Suriye milli güçleri, Özgürlük Şafağı operasyonu ile beraber Suriye'de Baas Rejimini devirip yönetimi devralırken, Münbiç, Tel Rıfat ve Deyrizor'u da terör örgütü PKK/YPG unsurlarından temizleyip işgalden arındırdı. Suriye'nin doğusunda köşeye sıkışan teröristler ise Suriye'deki kentlerin terörden bir bir temizlenmesinin ardından çaresiz kaldı.


'Türkiye bizi durmadan vuruyor'

Terör örgütü PKK/YPG'nin siyasi elebaşlarından İlham Ahmed, Suriye milli güçlerinin Özgürlük Şafağı operasyonuyla beraber Münbiç, Tel Rıfat ve Deyrizor kentlerini terörden arındırıp özgürleştirmesinden sonra çaresizlikle açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir yandan barış süreci başlatıp bir yandan saldırdığını ifade eden Ahmed, ''Türk hükümeti bizi PKK olmakla suçluyor, ama biz PKK değiliz. PKK, Suriye’nin doğusunda ve kuzeyinde faaliyet göstermiyor. Barışa giden tek yol, federal bir Suriye’dir. Bu istikrar, azınlık hakları ve kadınların temsil edilmesi demek." ifadelerini kullandı.


#Suriye
#PKK/YPG
#Rakka
#İlham Ahmed
#terör örgütü

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