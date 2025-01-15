Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından İlham Ahmed çaresizliklerini anlatıp 'özerklik' istedi: Biz PKK değiliz

Suriye milli güçlerinin Baas Rejimini devirip Suriye'de kontrolü ele almasıyla beraber Suriye'de faaliyet gösteren ve bazı kentleri işgal eden terör örgütü PKK/YPG mensupları da köşeye sıkıştı.

Suriye milli güçleri, Özgürlük Şafağı operasyonu ile beraber Suriye'de Baas Rejimini devirip yönetimi devralırken, Münbiç, Tel Rıfat ve Deyrizor'u da terör örgütü PKK/YPG unsurlarından temizleyip işgalden arındırdı. Suriye'nin doğusunda köşeye sıkışan teröristler ise Suriye'deki kentlerin terörden bir bir temizlenmesinin ardından çaresiz kaldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin siyasi elebaşlarından İlham Ahmed, Suriye milli güçlerinin Özgürlük Şafağı operasyonuyla beraber Münbiç, Tel Rıfat ve Deyrizor kentlerini terörden arındırıp özgürleştirmesinden sonra çaresizlikle açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir yandan barış süreci başlatıp bir yandan saldırdığını ifade eden Ahmed, ''Türk hükümeti bizi PKK olmakla suçluyor, ama biz PKK değiliz. PKK, Suriye’nin doğusunda ve kuzeyinde faaliyet göstermiyor. Barışa giden tek yol, federal bir Suriye’dir. Bu istikrar, azınlık hakları ve kadınların temsil edilmesi demek." ifadelerini kullandı.