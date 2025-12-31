Teröristbaşının maskesi düştü

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yayınladığı yeni yıl mesajının tuzaklarla dolu olduğunu söyledi. Mesajın Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne tek millet kavramına açık bir karşı duruş niteliği taşıdığını belirten Yaycı, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve bütünlüğüne, tek millet kavramına açık bir karşı duruş niteliği taşımakta; aynı zamanda Suriye’de özellikle federatif bir yapıya yönelik niyetlerini de açıkça ortaya koymaktadır” dedi. Yaycı, “Bu mesaj; milleti halklara bölmeyi, kendi kendini yönetme adı altında Türkiye’yi ve Orta Doğu’daki devletleri, Amerikan-İsrail eksenli proje kapsamında kantonlara, özel bölgelere ve federasyonlara ayırmayı, hedefleyen açık bir mücadele mesajıdır” ifadelerini kullandı. Öcalan’ın mesajının İsrail’in bölge ülkelerini bölmeyi amaçlayan Oded-Yinon Planı’yla uyumlu olduğuğunun altını çizen Yaycı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ETNİK MİLLİYETÇİLİĞİ MEŞRULAŞTIRIYOR

* Devletlerin ve milletlerin değil, halkların esas alınması gerektiğini savunmaktadır.

* Açıkça mezhepçiliği ve etnik milliyetçiliği meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

* Despotik, silahlı, Marksist ve terörist bir yapının lideri olarak alay edercesine demokratik toplum anlayışından bahsetmektedir. Kastedilen şey, halkların kendi kendilerini yönetmesi, yani devletlerin üniter yapılarının ortadan kaldırılması, ulus ve milli kimliklerin tasfiye edilmesidir. Millet kavramını tamamen devre dışı bırakmakta, sürekli yapay ve sahte bir şekilde “halkların birlikte yaşamı” söylemini kullanmaktadır. Türk milletini halklara bölmekte; halkların eşit ve özgür olduğunu vurgulamakta ve milli vatandaşlık kavramını da ortadan kaldırmaktadır. Sanki bugün eşit ve özgür değillermiş gibi bir algı yaratmaktadır.

TÜRKİYE’Yİ 'ÇATIŞMA' İLE TEHDİT

* Açıkça, kendi öne sürdüğü şartlar yerine getirilmezse yeni bir çatışma dönemine girileceği ve bunun ağır sonuçlar doğuracağı tehdidinde bulunmaktadır. İmralı’dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bu şekilde mesaj vermektedir.

* Türkiye’yi Türk, Kürt, Arap gibi halklara bölerek bu yapının meşrulaştırılması hedeflenmektedir. Bu son derece kritik ve bölücü bir yaklaşımdır.

Kimlikler üzerinden bir ayrıştırma yürütmektedir. Suriye’nin çok kimlikli olması gerektiğini söylemektedir. Bu da Suriye’nin bölünmesi, paramparça edilmesi anlamına gelmektedir.

* Tıpkı Oded Yinon planında olduğu gibi, orada nasıl bir Kürt yapısı, bir Kürt devleti, bir Alevi devleti, bir Arap devleti ve Dürzilerden söz ediliyorsa, burada da aynısını yapmaktadır.

ABD-İsrail planı

Bölücü başının yeni yıl mesajıyla Amerikan-İsrail eksenli planı ortaya koyduğunu belirten Cihat Yaycı "Suriye’de Kürtlerden, Araplardan, Alevilerden ve tüm halklardan söz etmektedir. Dikkat edilirse Kürtleri en başta saymaktadır. Ardından Arapları saymakta, Kürt milliyetçiliğini sürdürmektedir. Arapları, Alevileri saymaktadır. Tam Oded Yinon planındaki gibi bir sıralama yapmaktadır" ifadelerini kullandı. Yaycı, şunları kaydetti: "Yalnızca Türkiye ile ilgilenmediğini, Orta Doğu’nun tamamına yönelik bir hedef taşıdığını söylemekte; hatta dünyada demokratik bir geleceğin inşası için mücadele edilmesi gerektiğini söyleyerek terörist kimliği küresel lider gibi pazarlamaktadır. Sözde mücadele eden halklara selam göndermekte, mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Suriye’ye, İran’a, Irak’a ve Türkiye’ye yönelik, “halklar” söylemi üzerinden yürütülen bir mücadele çağrısıdır.

Bu mesaj; milleti halklara bölmeyi, kendi kendini yönetme adı altında Türkiye’yi ve Orta Doğu’daki devletleri, Amerikan-İsrail eksenli proje kapsamında kantonlara, özel bölgelere ve federasyonlara ayırmayı, devletleri zayıflatmayı hedefleyen açık bir mücadele mesajıdır."







