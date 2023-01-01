Tesla daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ı kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Erdoğan, Türkevi’nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk’ı kabul etti. Musk, kabule oğluyla geldi. Basına kapalı kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu.

TESLA’NIN 7’NCİ FABRİKASINI TÜRKİYE’DE KUR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk’a, Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni anlattı. Togg’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla’nın 7’nci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı.

TESLA İÇİN EN ÖNEMLİ ADAY

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk’ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Tesla’nın Avrupa’daki 2’nci fabrikası için Türkiye’ye yatırıma davet ettiği Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye’nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu kaydetti.

TEKNOFEST’E DAVET ETTİ

Musk, Erdoğan’ın, 27 Eylül-1 Ekim’de İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e ailesiyle katılması yönündeki daveti üzerine, bundan büyük memnuniyet duyacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden olduğunu belirterek, İHA’larda elde edilen başarıyı buna örnek gösterdi.

TOPLANTIDA İHA VURGUSU

Elon Musk da bunun üzerine, geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA’lar arasında gerçekleşeceğine inandığını, Bayraktar İHA’lara dünyadaki ilginin farkında olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Starlink ve yapay zeka konusunda işbirliğine açık olunduğunu belirtmesi üzerine Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye’de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini iletti.

Ahıska Türklerine kimlik kartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde Ahıska Türklerini kabul etti. Erdoğan, buradaki konuşmasında, kabulün yapıldığı binanın, adından da anlaşılacağı üzere tüm Türklerin evi olduğunu söyledi. Türkevi’nin Ahıska Türklerine de kapısının her zaman sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu güzel tablo, gönül birliğimizi de en iyi şekilde yansıtıyor” dedi.

820 SOYDAŞIMIZ VATANDAŞLIK ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarından ayrı görmediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Kendilerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz. 2022 yılından bu yana 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. İnşallah biraz sonra sizleri temsilen kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim edecek, bu sevinci hep birlikte yaşayacağız. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız.”

TÜRKİYE HER ZAMAN YANINIZDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ukrayna’da olaylar başladıktan sonra çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor. Türkiye bundan sonra da Ahıska Türklerinin yanında olmaya devam edecek.”





Bütün Türklerin babası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde kabul ettiği Ahıska Türklerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim etti. Vatandaşlığa hak kazanan en yaşlı iki Ahıska Türkü 86 yaşındaki Mihrali Mametoğlu ve 83 yaşındaki Yunus Muradov, kürsüde teşekkür konuşması yaptı. Mametoğlu, “Benim çektiğimi, benim gördüğümü göstertmesin.” diyerek, sürgün sırasında 8 yaşında olduğunu belirtti. Muradov ise her bir Müslümanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında olduğunu belirterek, “Hepsine de babalık eden Sayın Erdoğan’dır. Bütün dünya Türklerinin babası bu adamdır” diye konuştu.











