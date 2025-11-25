Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Trabzon'da 4 katlı binanın çatı katından düşen inşaat ustası öldü

Trabzon'da 4 katlı binanın çatı katından düşen inşaat ustası öldü

15:4825/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Biber’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Biber’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde tamiratını yaptığı 4 katlı binanın çatı katından düşen inşaat ustası Sefer Biber (59), hayatını kaybetti.

Trabzon Sürmene'de 4 katlı binanın çatı katında çalışan Sefer Biber, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilierinin kontrolünde, Biber’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Biber’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.





#trabzon
#sürmene
#işçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2026 alımı var mı, olacak mı? Sözleşmeli personel alımı ne kadar ve hangi branşta?