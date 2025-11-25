Trabzon'da 4 katlı binanın çatı katından düşen inşaat ustası öldü

Biber’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde tamiratını yaptığı 4 katlı binanın çatı katından düşen inşaat ustası Sefer Biber (59), hayatını kaybetti.
Trabzon Sürmene'de 4 katlı binanın çatı katında çalışan Sefer Biber, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilierinin kontrolünde, Biber’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Biber’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
