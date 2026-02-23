Trafikte yeni dönem: İhlal edenlere 100 bin TL ceza ve ehliyet yaptırımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Karayolları Trafik Kanunu’nda yaptığı değişiklikle korsan taşımacılığa yönelik yaptırımları ağırlaştırdı. Kabul edilen düzenleme kapsamında, izin belgesi olmadan yolcu taşımacılığı yapan kişi ve araçlara yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca, kurallara aykırı faaliyet gösteren sürücüler hakkında ehliyete geçici süreyle el koyma yaptırımı da devreye alınacak. Düzenleme ile kayıt dışı taşımacılığın engellenmesi ve trafik güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, denetimlerin artırılacağını ve yeni yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.

Kayıt dışı ulaşıma sıkı denetim

Yasaya göre, belediyelerden gerekli ruhsat veya çalışma izni olmaksızın yolcu taşımacılığı yapanlara 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ruhsatta belirtilen faaliyet kapsamı dışında taşımacılık yaptığı belirlenen sürücülere 46 bin lira ceza uygulanacak.

Aracını tescil amacına aykırı biçimde kullananlar ile bu kullanıma izin veren araç sahipleri hakkında ise 20 bin lira idari para cezası kesilecek. Düzenleme kapsamında denetimlerin artırılacağı bildirildi.

Söz konusu düzenlemenin, özellikle büyükşehirlerde yaygınlık kazanan korsan taksi ve benzeri kayıt dışı ulaşım faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Son yıllarda Türkiye genelinde artış gösteren izinsiz yolcu taşımacılığı, kamu gelirlerinde kayba yol açtığı ve yasal taşımacılık yapan işletmeler açısından haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer alıyordu. Yeni adımla birlikte bu alandaki denetim ve yaptırımların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ruhsatsız taşımacılığa hem para hem ehliyet yaptırımı

Düzenleme, idari para cezalarının yanı sıra ek yaptırımları da içeriyor. İzinsiz yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise uygulanacak para cezası ve diğer yaptırımlar iki katına çıkarılacak. Sürücü belgesinin iade edilmesi için tüm idari para cezalarının ödenmiş olması şartı aranacak. Yetkililer, söz konusu adımın caydırıcılığı artırmayı ve kayıt dışı taşımacılıkla mücadelede daha etkili sonuçlar alınmasını hedeflediğini belirtiyor.











