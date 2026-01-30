Yeni Şafak
Traktördeki dalgınlığı hayatına mal oldu

Traktördeki dalgınlığı hayatına mal oldu

22:34 30/01/2026, Cuma
El freni çekilmeyen traktör çiftçinin üzerine devrildi.
El freni çekilmeyen traktör çiftçinin üzerine devrildi.

Edirne’de el freni çekilmeyen traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan 76 yaşındaki Hüseyin Öztürk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün hareket etmesi sonucu altında kalan Hüseyin Öztürk (76) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Traktörüyle evine giden çiftçi Hüseyin Öztürk, araçtan inip evin avlu kapısını açmak istedi. El freninin çekilmemesi sonucu hareket eden traktör, Hüseyin Öztürk'ü ezdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk’ün cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



