TSK’nın Suriye komutanı

Suriye’deki operasyonların koordinasyonu için TSK’da yeni bir komutanlık ihdas edildi. Antakya-Serinyol’da kurulan ‘Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı’, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı bölgelerinden sorumlu olacak. Merkezin başına Tümgeneral Hakan Öztekin atandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısındaki atama kararları Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) tehdit algıları ve önümüzdeki dönem faaliyetlerine ilişkin ipuçları veriyor. Atamalarda Suriye ve Irak kuzeyindeki sınır ötesi harekâtların devamlılığına büyük önem verildiği görüldü. Birçok komutanlıkta değişime gidilmezken, komutanın değiştiği birimlere getirilen isimler ise titizlikle belirlendi. Genelkurmay Harekat Başkanı olarak İdlib görüşmelerine başkanlık eden Tümgeneral Levent Ergün, Adana’daki 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına atandı. Ergün, Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki faaliyetlere komuta edecek. YAŞ’ta en dikkat çekici karar ise Suriye’den sorumlu komutanlığın ihdas edilmesi oldu. Buna göre Suriye kuzeyindeki operasyonların koordinesi artık, Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığından sevk ve idare edilecek.

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MERKEZ: ANTAKYA-SERİNYOL

Tümgeneral rütbesiyle yönetilmek üzere oluşturulan Barış Kalkanı Komutanlığı, Türkiye’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekât bölgelerinde icra ettiği operasyonların ardından bölgede güvenlik ve barışın devamını sağlamak üzere yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu tek merkezden sağlayacak. Hatay-Antakya’daki Serinyol’da konuşlanan Barış Kalkanı Komutanlığı’nın başına ‘bordo bereli’ bir isim getirildi. 3. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral Hakan Öztekin, Barış Kalkanı Komutanı olarak atandı.

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SINIRDA İSİMLER DEĞİŞMEDİ

YAŞ atamalarında genellikle komando ağırlıklı olmak üzere sınıf subaylarından, sahayı bilen, tecrübeli generallerin tugay ve tümenlerde görevlendirildiği görüldü. Yüksekova, Hatay, Urfa gibi kritik bölgelerde sahada görev yapan birliklerin komutası muhafaza edildi. Tümgeneralliğe terfi eden iç güvenlik operasyonlarının başarılı komutanları arasındaki Muammer Alper’in de Hakkari Yüksekova’da konuşlu 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevine devam kararı alındı. Yine tuğgeneralliğe terfi eden Hasan Paçalı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı; Rıfat Dönel, Bitlis Tatvan’da konuşlu 10. Komando Tugay Komutanı; Hüseyin Aziz Çetinkaya, Tunceli Hozat’taki 51. Komando Tugay Komutanı; Sebahattin Kalkan, Manisa’daki 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı; Orhan Akkurt, Hatay Serinyol’da konuşlu 8. Komando Tugay Komutanı olarak görevlerine devam edecek.

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KOMANDO GENERALLER

YAŞ’ta tümgeneralliğe terfi eden 7. Komando Tugay Komutanı İdris Acartürk, Şırnak’taki 23. Piyade Tümen Komutanlığına atandı. Tümgeneralliğe terfi eden 41. Komando Tugay Komutanı Emre Tayanç da Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulları ve Eğitim Merkez Komutanlığında görevlendirildi. Tuğgeneraller Dündar Şahin Güngör, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına; Osman Aytaç, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığına; Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutan Yardımcılığına; Mustafa Koşan, Kars Sarıkamış’ta konuşlu 9. Komando Tugay Komutanlığına; Berat Acar, Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanlığına; Fethi Oltulu, Hakkari Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığına atandı. Tuğgeneralliğe terfi eden Mehmet Doğan 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanlığına; Orhan Akkurt ise 3. Özel Kuvvet Tugay Komutanlığına atandı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri iken Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mehmet Özeren de önümüzdeki dönemde Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde görev yapan birliklere komuta edecek.

Kim nereye?

YAŞ kararları, Türkiye’nin batı sınırlarında komutayı değiştirdi. Edirne’de konuşlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına Kilis 5. Zırhlı Tugayı 1. Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu atandı.

Deniz Kuvvetlerinde tümamiralliğe terfi eden Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs ve Denizcilik-Havacılık Daire Başkanı Mustafa Kaya ise görevine bir yıl daha devam edecek.

Doğu Akdeniz sorumluluk sahasındaki görev değişimleri ise şöyle gerçekleşti: Kıbrıs Güvenlik Kuvvetlerinin yeni komutanı tümgeneralliğe terfi eden Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı Zorlu Topaloğlu oldu. Tuğgeneralliğe terfi eden Kemal Balta, KKTC 14. Zırhlı Tugay Komutanlığına atandı.

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Genelkurmay Lojistik Başkanı Tümamiral Kadir Yıldız, Güney Deniz Saha Komutanlığına; Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ise Amfibi Görev Grup Komutanlığına atandı.

Güney Görev Grup Komutanlığında Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler görevlendirilirken, Akdeniz Bölge Komutanlığına Tuğamiral Fuat Gedik, İskenderun Deniz Üs Komutanlığına Tuğamiral Murat Fırat, Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ise Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç atandı.