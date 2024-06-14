TÜİK açıkladı: Asrın felaketinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, ölüm sayısı 2022 yılında 505 bin 269 iken 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu. Ölen kişilerin 2023 yılında yüzde 53,9'unu erkekler, yüzde 46,1'ini kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı binde 6,2 oldu.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2023 yılında binde 18,0 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Kahramanmaraş, binde 10,6 ile Kastamonu izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,0 ile Batman ve Van izledi.