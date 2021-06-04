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Türk bayrağını yırtıp Özgecan'a hakaret etmişti: Tahliye edildi

Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden, Türk bayrağını yırtan ve Özgecan Aslan ile ilgili ahlaksız yorumlar yapan 17 yaşındaki A.Ş, büyük tepki toplamıştı. Hakkında karar verilen A.Ş 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırırken, kararla birlikte tahliye edildi.

Haber Merkezi AA
Türk bayrağını yırtıp Özgecana hakaret etmişti: Tahliye edildi
Alihan Ş'nin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi'nde kapalı oturumda yapılan ilk duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuk A.Ş. ile avukatı katıldı. İfadesinin alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme A.Ş'yi, TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan 10 ay, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan ise 6 ay 20 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

  • A.Ş. hakkında, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar veren mahkeme, ayrıca verilen ceza ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı gözaltına alınmıştı: Akli denge raporu için hastaneye sevk edildi
GÜNDEM
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Olayın geçmişi

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunulması üzerine çalışma başlatılmıştı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda söz konusu görüntülerdeki kişinin 18 yaşından küçük A.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Kağıthane'deki evinde gözaltına almıştı. Emniyete götürülen A.Ş. buradaki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Çocuğun cinsel istismarı” suçlarından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

A.Ş. çıkarıldığı mahkemece 5 Nisan 2021'de tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre de A.Ş'nin kendisine yüklenen suçun anlam ve önemini kavrayabildiği, bahse konu suçlamalara karşı cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilmişti.

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Türk bayrağını yırtan ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan Alihan Ş. gözaltında
GÜNDEM
Sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Türk bayrağını yırtan ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan Alihan Ş. gözaltında

A.Ş'nin, Türk Ceza Kanunu'nun "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" maddeleri gereğince yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, A.Ş'nin, Özgecan Aslan'a yönelik sözleri nedeniyle "kişinin hatırasına hakaret" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı ve devam ettiği kaydedilmişti.

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