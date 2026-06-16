Türkiye ile İspanya Anayasa Mahkemesi arasında iş birliği anlaşması

Anayasa yargısı alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye’ye gelen İspanya yüksek yargı heyeti, AYM Başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi. İki ülke anayasa mahkemeleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracak iş birliği anlaşmasına imza atıldı.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan İspanya Anayasa Mahkemesi heyetini ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından AYM ile İspanya Anayasa Mahkemesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye’de önemli temaslarda bulunan konuk heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.
AYM’nin Şubat 2026’da İspanya’ya yaptığı çalışma ziyaretinde karşılıklı ziyaretlerin devam etmesi yönünde varılan mutabakat kapsamında İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalbán Huertas başkanlığındaki heyet 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Kadir Özkaya ile Başkanvekili Huertas ve beraberindeki heyet ilk olarak makamda bir araya geldi. Daha sonra ise heyetler arası görüşme yapıldı. AYM Başkanvekilleri Basri Bağcı ve İrfan Fidan ile AYM Üyeleri Engin Yıldırım, Recai Akyel, Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş, Yılmaz Akçil, Ömer Çınar, Metin Kıratlı ve Genel Sekreter Murat Azaklı’nın yer aldığı görüşmelerde; olası iş birliği alanları, iyi uygulama örnekleri ve tecrübe paylaşımına ilişkin hususlar ele alındı.
Türkiye - İspanya ilişkileri güçlenerek büyüyor
Özkaya görüşmede yaptığı konuşmada, mahkemeler arasındaki ilişkilerin son yıllarda daha da güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek söz konusu ilişkilerin Türkiye ile İspanya arasındaki köklü dostluk ve iş birliğinin anayasa yargısı alanındaki güçlü bir tezahürü olduğunu ifade etti. Özkaya, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı ve Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı bünyesinde ortak değerler ve hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmaların da Mahkemeler arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesinde ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.
Bireysel başvurularda ilham kaynağı İspanya oldu
Türkiye’de 2012 yılında uygulanmaya başlayan bireysel başvuru sisteminin oluşturulması sürecinde çeşitli Avrupa ülkelerinin tecrübelerinin incelendiğini aktaran Özkaya, bu kapsamda İspanya Anayasa Mahkemesinin anayasal şikâyet mekanizmasının önemli referans kaynaklarından biri olduğunu ifade etti. Özkaya, bireysel başvuru sisteminin geçen süre içinde Türk anayasal düzeninin temel unsurlarından biri hâline geldiğini belirterek sistemin temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve hukuk devletinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığını kaydetti.
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Karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi
İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalbán Huertas ise Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ev sahipliği ve misafirperverliği için AYM’ye teşekkür etti. İki ülke anayasa mahkemeleri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin mevcut bağları ve dostane ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını kaydeden Başkanvekili Huertas, bu tür ziyaretlerin tecrübe paylaşımına imkân sunarak anayasa yargısının gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Türkiye ve İspanya arasındaki dostane ilişkilerin yargı alanındaki diyalog ve iş birliğine de olumlu şekilde yansıdığını aktaran Başkanvekili Huertas, iş birliği anlaşmasının kurumsal ilişkileri daha ileri seviyeye taşıyacağına olan inancını dile getirdi. AYM ile kurulan yapıcı diyaloğun sürdürülmesine önem verdiklerini vurgulayan Huertas, iki ülke arasında tesis edilen güçlü ilişkilerin ortak projeler ve karşılıklı ziyaretlerle devam etmesi temennilerinde bulundu.
Söz konusu görüşmelerin ardından bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlandığı çalışma oturumlarına geçildi. “Anayasal Şikâyet Mekanizması” ve “Anayasal Yetki Uyuşmazlıkları ve Çözüm Usulleri” başlıklı oturumlarda AYM Başkanvekili Basri Bağcı, AYM Üyesi Engin Yıldırım ile İspanya Anayasa Mahkemesi Üyeleri María Luisa Segoviano Astaburuaga ve José María Macías Castaño karşılıklı sunumlar yaptı.
İş birliği anlaşması imzalandı
Ziyaret kapsamında iki ülke anayasa mahkemeleri arasındaki iş birliği ve diyaloğun en üst seviyeye çıkarılması, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla ikili iş birliği anlaşması imzalandı.
Özkaya, iş birliği anlaşmasının iki yüksek mahkeme arasında Şubat 2026’da Madrid’de temelleri atılan yapıcı diyaloğun doğal bir sonucu ve kurumsal ilişkilerin yeni bir aşaması olduğunu belirtti. Özkaya, anlaşmanın anayasa yargısının temel ilkelerinin korunması ve güçlendirilmesi bağlamında sunacağı katkıları çok değerli gördüklerini ifade etti. Başkanvekili Huertas de anlaşmanın Mahkemeler arasındaki iş birliğini pekiştireceğine ve hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasına büyük katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İspanya heyetini ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM’nin daveti üzerine Türkiye’de bulunan İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalbán Huertas ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Özkaya da yer aldı.
İspanya Anayasa Mahkemesi heyeti ayrıca Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile de bir araya geldi.