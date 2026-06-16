Türkiye ile İspanya Anayasa Mahkemesi arasında iş birliği anlaşması

“İş birliği anlaşmasını, yalnızca iki Mahkeme arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir belge olarak değil; demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve evrensel adalet şiarına olan ortak bağlılığımızın da güçlü bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz. İnanıyorum ki bu anlaşma; karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracak, ortak bilimsel ve akademik çalışmaları teşvik edecek, hâkimlerimiz ve raportörlerimiz arasındaki mesleki ilişkileri güçlendirecek ve kurumlarımız arasındaki dostluğu daha da ileriye taşıyacaktır.”