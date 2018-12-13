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ANKARA

​Türkiye'de meydana gelen önemli tren kazaları

Türkiye'de meydana gelen önemli tren kazaları

Ankara'da meydana gelen tren kazasının ardından gözler bir kez daha raylı taşımacılığa çevrildi. Türkiye'de 1945'ten yana tutulan kayıtlara göre meydana gelen trafik kazaları ve bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı incelendiğinde kaza sayılarının yıllara göre dağılımı haberimizde.

IHA
Kazanın ardından hurda yığınına dönen vagonlar.
Kazanın ardından hurda yığınına dönen vagonlar.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 9 kişinin hayatını kaybederken, 86 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından gözler raylı taşımacılığın ne kadar güvenli olduğu sorusunu da beraberinde getirdi.

Ankara'da meydana gelen tren kazası ve sürece dair gelişmeler. İnfografik: AA

Türkiye’de bugüne kadar meydana gelen önemli tren kazaları şunlar:

  1. 1945: Erzincan Bağıştan’da 2 yolcu treni çarpıştı, 40 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.
  2. 1948: Ankara’da bir yolcu treni raydan çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.
  3. 1952: Niğde, Ulukışla’da yolcu treni raydan çıktı, 31 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
  4. 1957: İstanbul Yarımburgaz’da 2 yolcu treni çarpıştı, 95 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi yaralandı.
  5. 1961: İstanbul Kartal Cevizli’de 2 yolcu treninin çarpışması sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı.
  6. 1972: Konya’dan İstanbul’a giden bir yolcu treni Eskişehir’de bir yük treniyle çarpıştı. 38 yolcu hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.
  7. 1979: Ankara, Esenkent’te (Sincan) Anadolu Ekspresi Boğaziçi Ekspresi’yle çarpıştı, 20 kişi hayatını kaybederken, 136 kişi yaralandı.
  8. 1979: Ankara, Behiçbey mevkiinde 2 banliyö treni çarpıştı, 32 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.
  9. 1980: Kayseri’de bir yük treniyle Van Gölü Ekspresi çarpıştı, 25 kişi hayatını kaybetti
  10. 2004: İstanbul - Ankara seferini yapan hızlı tren, Sakarya’nın Pamukova ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada 41 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.
  11. 2018: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi de yaralandı.

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