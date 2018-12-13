​Türkiye'de meydana gelen önemli tren kazaları

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 9 kişinin hayatını kaybederken, 86 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından gözler raylı taşımacılığın ne kadar güvenli olduğu sorusunu da beraberinde getirdi.
Türkiye’de bugüne kadar meydana gelen önemli tren kazaları şunlar:
- 1945: Erzincan Bağıştan’da 2 yolcu treni çarpıştı, 40 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.
- 1948: Ankara’da bir yolcu treni raydan çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.
- 1952: Niğde, Ulukışla’da yolcu treni raydan çıktı, 31 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
- 1957: İstanbul Yarımburgaz’da 2 yolcu treni çarpıştı, 95 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi yaralandı.
- 1961: İstanbul Kartal Cevizli’de 2 yolcu treninin çarpışması sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı.
- 1972: Konya’dan İstanbul’a giden bir yolcu treni Eskişehir’de bir yük treniyle çarpıştı. 38 yolcu hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.
- 1979: Ankara, Esenkent’te (Sincan) Anadolu Ekspresi Boğaziçi Ekspresi’yle çarpıştı, 20 kişi hayatını kaybederken, 136 kişi yaralandı.
- 1979: Ankara, Behiçbey mevkiinde 2 banliyö treni çarpıştı, 32 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.
- 1980: Kayseri’de bir yük treniyle Van Gölü Ekspresi çarpıştı, 25 kişi hayatını kaybetti
- 2004: İstanbul - Ankara seferini yapan hızlı tren, Sakarya’nın Pamukova ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada 41 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.
- 2018: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi de yaralandı.