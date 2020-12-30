Türkiye'nin eli güçlendi

Uzun müzakereler sonucunda Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına varan İngiltere, bu anlaşmanın tamamlanmasının ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladı. 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek anlaşma tarım ve sanayi sektörlerini kapsıyor. Hizmet sektörünün de kapsama alınması için çalışmalar devam ediyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss’ın çevrimiçi katılımıyla imzalanan anlaşma, Türkiye’nin Gümrük Birliği ile 25 yılda elde ettiği kazanımları korurken, İngiltere ile ticareti arttıracak bir adım oldu.

2,4 MİLYAR DOLARLIK ZARARI ÖNLEDİK

Video konferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla iki ülke arasındaki ticaret rejiminin yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğduğuna dikkati çekti. “Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz” diyen Pekcan, imzalanan anlaşmayla ülkeler arasında ikili bazda bir tercihli ticaret rejiminin tesis edileceğini belirtti. Pekcan, “Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık’a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır” dedi.

OYNAT 02:02 Türkiye ile İngiltere arasında tarihi Serbest Ticaret Anlaşması'nda imzalar atıldı Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması imzalandı. İmza töreni sırasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss açıklamalarda bulundu.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak.' dedi.

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Pekcan, “Bu anlaşma, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak.

Ticaretimiz her zamanki etkinliğiyle sürecek ve inanıyorum daha da gelişecektir” diye konuştu.

1 OCAK’TA YÜRÜRLÜKTE

İngiltere’nin 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği’nden resmen ayrıldığını ve bu yıl sonuna kadar bir geçiş süreci öngörüldüğünü hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti: “Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybı yaşanmayacak. STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek. STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur.”

EKONOMİ Türkiye'ye yatırımda Hollanda, ABD ve İngiltere başı çekiyor

İngiltere ile ticaret fazlası veriyoruz

Avrupa Birliği ile varılan anlaşmadan sonraki ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzalayacağını duyuran İngiltere’nin Türkiye ile imzalayacağı ticaret anlaşmasının Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç’in ardından beşinci büyük ticaret anlaşması olması bekleniyor. Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın 2019 verilerine göre İngiltere Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci, en çok ithalat yaptığı dokuzuncu ülke konumunda. Bakanlığın verilerine göre; Türkiye ile İngiltere arasında 2019 yılında 17,1 milyar dolarlık ticaret gerçekleşti. Bunun 11,5 milyar dolarını Türkiye’nin ihracatı, 5,6 milyar dolarını ise Türkiye’nin ithalatı oluşturdu. 2020 yılının Ekim ayına kadar ise Türkiye; İngiltere’ye 9 milyar dolarlık ihracat yaparken İngiltere’den 4,5 milyar dolarlık ithalat yaptı.

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İkili ticarette hedefimiz 20 milyar $

2019 yılında 2018’e kıyasla iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 12 oranında azaldı. Türkiye’nin ihracatında sadece yüzde 2’lik bir düşüş yaşanırken ithalat bazında bir yılda yüzde 27’lik bir düşüş kaydedildi. İngiltere yaşanan düşüşe rağmen yüzde 4,4’lük pay ile Türkiye’nin en büyük altıncı ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Yüzde 1,4’lük pay ile Türkiye ise İngiltere’nin 17’nci ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İngiltere’deki Türk yatırımları 2002-2019 yılları arasında 2,9 milyar seviyesinde gerçekleşirken, ülkemizdeki İngiltere yatırımları ise yine aynı dönemde 11,1 milyar dolar oldu. İki ülke arasındaki 2023 yılına ilişkin ticaret hacmi hedefi daha önce 20 milyar dolar olarak belirlenmişti.

En çok altın ve tekstil satıyoruz

İngiltere ile ticarette en çok ihraç edilen ürünler altın, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu taşıtlar ve parçaları, demir çelik ürünleri, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenleri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin İngiltere’den ithal ettiği ürünlerde ise dizel ve yarı dizel motorlar, otomobil, demir/çelik döküntü ve hurda ve ilaç ön plana çıkıyor. Ayrıca imzalanacak olan ticaret anlaşmasıyla birlikte savunma sanayisinin de ön plana çıkması bekleniyor.

Nurşin Ateşoğlu Güney

TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, “İngiltere’nin brexit anlaşmasını imzalamış olması aslında İngiltere’nin önünü açtı. İki tarafın ticari ilişkilerini geliştirmesi, belli bir seviyeyi yakalaması önemli. Türkiye ile AB çözmesi gereken ve Türkiye’nin beklentileri var. Gümrük Birliği’ni revize edilmesi, geri dönüş gibi konularda AB’den beklentimiz ve onların mükellifiyetleri yerine getirmesi gereken hususlar var. Birlik dışında İngiltere, yaptığı anlaşma üzerinden iyi bir anlaşma. Gümrük Birliği’ni çok etkileyeceğini sanmıyorum. Teknik ve hukuki anlamda Gümrük Birliği muhatabımız birliğin kendisi. Türkiye’nin seçilmiş olması, İngiltere ile ticari ilişkilerini ikili bazlı sürdürecek olması, bütün bunlar Türkiye’nin talep ettiği Gümrük Birliği’nin revize edilmesi bağlamında konumunu bir anlamda güçlendiriyor” dedi.

Liz Truss

İŞ DÜNYASI MEMNUN

İngiltere ile varılan Serbest Ticaret Anlaşması’nı Yeni Şafak’a değerlendiren iş dünyası temsilcileri, sevincini ve memnuniyetini dile getirdi. Brexit’ten kaynaklanan belirsizlikleri ortadan kaldıran anlaşmanın Türkiye ile İngiltere arasındaki ticareti artıracağına dikkat çeken iş adamları, anlaşmayı ‘Türkiye’nin dış ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcı’ olarak nitelendirdi.

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YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK

Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, anlaşmayı ‘Türkiye’nin dış ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcı’ olarak nitelendirdi. Bu anlaşmayı dünyanın en büyük 6’ncı ekonomisi olan İngiltere ile ticaretimizde bir kilometre taşı olarak gördüklerini söyleyen Avdagiç, “Anlaşma iki ülkenin yıllık 25 milyar doları aşan ticaret hacmini daha ileri bir noktaya taşımak için yeni bir köprü vazifesi görecek. İngiltere ile imzalanan anlaşma, Türkiye ile AB arasında güncellenmesi zaruri hale gelen Gümrük Birliği’ne de iyi bir örnek oluşturacaktır. İngiltere ile anlaşma ve sonrasındaki olası gelişmeler, Gümrük Birliği Anlaşmasını güncellemede ayak direyen AB’yi düşünmeye zorlayacak. Ankara ve Londra arasında kopmaz yeni bir bağ tesis edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

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SÜRECİ BAŞINDAN BERİ TAKİP EDİYORUZ

İsmail Gülle

İngiltere’nin Brexit sürecini başından beri büyük bir dikkatle takip ettiklerini aktaran Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “ İngiltere 2019 yılında 10,8 milyar dolarla en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 2. ülke olurken, aynı zamanda yaklaşık 5,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğimiz bir ticaret partnerimiz. Yani İngiltere’ye ithalatımızın yaklaşık 2 katı kadar ihracat yapıyoruz” dedi. Bu yıl İngiltere’ye otomotiv sektöründe 2 milyar doların üzerinde; hazırgiyim, elektrik-elektronik ve mücevher sektörlerinde ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini paylaşan Gülle, “Kazan-kazan modeli çerçevesinde, Birleşik Krallık ile ticaretimizde yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz. Dünyada ticaret bloklarının yeniden şekillendiği ve yakından tedarik eğiliminin hız kazandığı bu süreçte; oldukça anlamlı bir iş birliğine imza atıyoruz” diye konuştu.

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TİCARET HACMİNİ ARTIRACAK

Nail Olpak

DEİK Başkanı Nail Olpak, “Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmalı ayrılmasının ardından bu anlaşma, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için de bir zemin oluşturur diye bekliyoruz. Anlaşmayı, iş dünyası olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşik Krallık, en büyük üçüncü ticaret ortağımız, düzenli olarak dış ticaret fazlası verdiğimiz ve ülkemizdeki en önemli yatırımcı ülkelerden biri konumunda. Tarımın dahil edildiği anlaşmanın, öncelikle Brexit sonrası ticari ilişkilerimizi korumamız ve sonrasında da ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda arttırmamız yolunda zemin oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

İHRACATIMIZA OLUMLU YANSIYACAK

Abdurrahman Kaan

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlaşmanın gelişen üretim kapasitemize önemli katkı sağlayacağına ve genişleyen ticaret ağımızın yeni dönemde ihracatımıza olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz” dedi.

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HİZMET SEKTÖRÜNÜ DE İLERİDE KAPSAMALI

Ayhan Zeytinoğlu

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, söz konusu anlaşmanın Türkiye ve İngiltere arasında sanayi ürünlerinde serbest ticareti devam ettireceğini belirterek, iki ülke arasında ticari ilişkinin hizmetler ve tarım gibi diğer sektörlere de genişletilmesi için ticaret anlaşması müzakerelerinin yeni dönemde devam edebileceğini dile getirdi.