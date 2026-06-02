Üçüncü cephe pazarlık peşinde

CHP’de, Kılıçdaroğlu veya Özel çizgisinde yer almak istemeyen bazı milletvekilleri ve eski yöneticilerin, oluşacak yeni dengelerde kendilerine alan açmaya çalıştığı bildiriliyor. Bu çerçevede MYK ve Meclis Grubu için adı geçen bazı isimlerin, doğrudan taraf olmak yerine pazarlık gücünü artıracak bir pozisyon peşinde oldukları öne sürülüyor. Kaynaklara göre, “Görev almam” çıkışları da üstlenilecek görevlere ilişkin müzakerenin parçası olarak görülüyor.
KILIÇDAROĞLU EKİBİNDEN Uzlaşma sinyali
CHP'de Kılıçdaroğlu’nun çevresindeki isimler, partinin daha fazla yıpranmaması için diyalog kanallarının açılması gerektiğini belirterek Özel ile uzlaşmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, gerilimin kamuoyu önünde sürdürülmesinin CHP’ye zarar verdiğini savunuyor. Aynı kaynaklar, son günlerde gündeme gelen Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını savundu.