Ümit Özdağ’ın Muğla’ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü: 51 üye istifa etti

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ kararı mahkemeden dönmüş, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti. İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’ın, Özdağ’ı desteklemesi parti teşkilatında deprem etkisi yarattı. İl teşkilatında 62 kişilik yönetim kurulundaki asil ve yedeklerden oluşan 51 üye görevlerinden istifa etti. İstifalar sonrası Şekerdağ Başkanlığındaki il yönetimi düşerken, partinin il binasının kilidinin değiştirildiği öğrenildi.

İYİ Parti İl ve Menteşe İlçe teşkilatlarının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi Anıt Apartmanı en üst katta bulunan binasının kapısında ‘Partimiz açık’ tabelası dikkat çekerken, parti binasının kapı kilitlerinin değiştirildiği öğrenildi.

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Yeniden görevlendirme yapılacak

İYİ Parti Muğla İl Yönetiminin düşmesi sonrası İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın tarafından İYİ Parti İl Başkanlığının asil ve yedek üyelerinden çoğunluğunun istifa etmesi sonucu parti tüzüğünün 26’ncı maddesi gereğince yönetim kurulunun düştüğünün tespit edildiği yeni il teşkilatının oluşturulması için önümüzdeki günlerde yeniden görevlendirme yapılacağını belirten yazısı ilgili birimlere ulaştırıldı.

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"Binaya giremeyeceğiz, Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım"



İYİ Parti eski İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ yaptığı açıklamada, “Muğla Milletvekili Metin Ergun’a biat edenler il binasının kapısının kilidini değiştirdiler. Ümit Özdağ bugün akşam saatlerinde Muğla’da olacak. İl binamıza giremeyeceğimiz için açıklamamızı Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağız” diye konuştu.

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OYNAT 02:52 İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Büyük amca Enver Altaylı hapishanede. FETÖ ile iç içe geçmiş bir ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü... Kızını örgütün ikinci adamı istemeye geliyor. Kardeşi, o da FETÖ'cü. Amca, FETÖ iltisaklı. Küçük dayı ve eniştesi de FETÖ'cü. Bütün bu ilişkiler ağı içerisinde tertemiz bir Buğra Kavuncu var, hiç örgütle ilişkisi olmayan... Peki Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok...' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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