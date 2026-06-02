Üniversite tercihlerini örgüttekiler belirliyor

FETÖ’ye yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanarak itirafçı olan örgüt mensubu, örgütün eğitim yapılanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Üniversite tercih dönemlerinde öğrencilerin örgütün yönlendirmesiyle tercih yaptığını belirten itirafçı, kırmızı listede aranan FETÖ yöneticilerinden Naci Tosun’un da online toplantılarda talimatlar verdiğini anlattı.
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen son operasyonlarda İstanbul’da yakalanıp gizli tanık olan FETÖ’cünün anlattıkları, üniversite tercih döneminde örgütün devreye girdiğini ortaya koydu.
ÖĞRENCİLERE YAKIN MARKAJ
Gizli tanık savcılıktaki ifadesinde, Signal, Telegram ve Instagram üzerinden gerçekleştirilen online toplantılarda örgüt mensubu öğrenciler ve öğrenci evlerine yönelik verilen talimatları anlattı. FETÖ abisi ve ablalarına, öğrencileri örgüte bağlı ve diri tutmasının telkin edildiğini belirten tanık, “referansı olmayan talebelerin evlere kesinlikle alınmaması” ve “evlerin birbirleri ile irtibat kurmaması” gibi örgütsel talimatlar verildiğini söyledi. Gizli tanığın ifadelerinde en dikkat çeken bölüm ise FETÖ’ye bağlı öğrencilerin, üniversite tercih döneminde örgütün istediği bölümleri yazdığını söylemesi oldu. Tanık, savcılık beyanında “Üniversitelerin tercih döneminde öğrencilerin örgütün bilgisi dahilinde tercih yapması gerektiği ve öğrencilerin yerleştirildiği illerde örgüt evlerine yönlendirilmesi talimatları verilmişti” ifadelerini kullandı.
KADROLARA ÖZEL YETİŞTİRDİLER
17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi güçlü olduğu yıllarda devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, devlette örgütlendiği süreçte hep bu yolu izledi. FETÖ’cüler, ortaokul ve lise döneminde kanca atıp örgüte bağladığı öğrencileri, dönemin şartlarına göre tepe yönetimin işaret ettiği kadrolar için özel hazırlıyordu. FETÖ izlediği bu yolla özellikle TSK, emniyet, yargı, eğitim ve bürokraside etkili pozisyonlara tek tek örgüt mensuplarını yerleştirmişti. 15 Temmuz’dan sonra ordu ve emniyet başta olmak üzere birçok alan FETÖ’cülerden temizlendi.
Talimatları elebaşı Tosun verdi
- Gizli tanığın, FETÖ’nün eğitim alanındaki yapılanmasının sürdüğüne ilişkin anlattıkları dikkat çekti. Sözde Marmara Bölgesi MEB yapılanmasında faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla “Seminer” adı altında online toplantılar düzenlendiğini belirten tanık, toplantıların 3’er ay arayla tekrarlandığını kaydetti. Bu toplantılara katılan örgüt mensuplarını kod adlarıyla tek tek ifşa eden tanık, “Seminer” toplantılarının üçüncüsünde canlı “sohbeti”, kırmızı listede aranan FETÖ elebaşlarından Naci Tosun’un verdiğini söyledi. Tanık, FETÖ’nün sözde Marmara, İstanbul ve Beylikdüzü MEB sorumlularını da savcılığa bildirdi.