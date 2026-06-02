Üniversite tercihlerini örgüttekiler belirliyor

Gizli tanık savcılıktaki ifadesinde, Signal, Telegram ve Instagram üzerinden gerçekleştirilen online toplantılarda örgüt mensubu öğrenciler ve öğrenci evlerine yönelik verilen talimatları anlattı. FETÖ abisi ve ablalarına, öğrencileri örgüte bağlı ve diri tutmasının telkin edildiğini belirten tanık, “referansı olmayan talebelerin evlere kesinlikle alınmaması” ve “evlerin birbirleri ile irtibat kurmaması” gibi örgütsel talimatlar verildiğini söyledi. Gizli tanığın ifadelerinde en dikkat çeken bölüm ise FETÖ’ye bağlı öğrencilerin, üniversite tercih döneminde örgütün istediği bölümleri yazdığını söylemesi oldu. Tanık, savcılık beyanında “Üniversitelerin tercih döneminde öğrencilerin örgütün bilgisi dahilinde tercih yapması gerektiği ve öğrencilerin yerleştirildiği illerde örgüt evlerine yönlendirilmesi talimatları verilmişti” ifadelerini kullandı.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi güçlü olduğu yıllarda devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, devlette örgütlendiği süreçte hep bu yolu izledi. FETÖ’cüler, ortaokul ve lise döneminde kanca atıp örgüte bağladığı öğrencileri, dönemin şartlarına göre tepe yönetimin işaret ettiği kadrolar için özel hazırlıyordu. FETÖ izlediği bu yolla özellikle TSK, emniyet, yargı, eğitim ve bürokraside etkili pozisyonlara tek tek örgüt mensuplarını yerleştirmişti. 15 Temmuz’dan sonra ordu ve emniyet başta olmak üzere birçok alan FETÖ’cülerden temizlendi.