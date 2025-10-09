Yeni Şafak
Van'da 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

16:009/10/2025, Perşembe
DHA
Ekiplerin narkotik köpeğiyle yaptığı aramada araziye gizlenmiş 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Ekiplerin narkotik köpeğiyle yaptığı aramada araziye gizlenmiş 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda araziye gizlenmiş 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Başkale ilçesi Yeşilbulak Mahallesi mevkisine operasyon düzenledi.

Ekiplerin narkotik köpeğiyle yaptığı aramada araziye gizlenmiş 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.


#Van
#Başkale
#Skunk
#Yeşilbulak Mahallesi
