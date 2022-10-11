Van'da kaçak göçmen operasyonu: Evin bodrumunda 25 kaçak göçmen yakalandı

CHP’li Murat Karayalçın: Altılı masadan ayrı olarak HDP ile görüşüyoruz

Eski Devlet Bakanı CHP'li Murat Karayalçın, katıldığı bir yayında, HDP ve CHP'nin görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Karayalçın, “Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu. Altılı masadan ayrı olarak HDP ile birlikteliğimiz sürüyor” dedi.