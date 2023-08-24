Yangın kontrol altına alındı hayat normale döndü: Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yaklaşık, 4 bin 80 hektar alan yangından etkilendi. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale etti.