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Yangın kontrol altına alındı hayat normale döndü: Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın saat 18.15 itibariyle çift yönlü olarak ulaşıma açılacağını açıkladı.

18:19 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı.

Çanakkale'de salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını 48 saat dolmadan kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yaklaşık, 4 bin 80 hektar alan yangından etkilendi. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale etti.

Çanakkale Boğazı çift yönlü geçişe açılıyor

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Çanakkale’deki yangın nedeniyle can ve mal güvenliği yönünden tedbiren geçici olarak trafiğe kapatılan Çanakkale-Çan Yolu ulaşıma açıldığını belirtti.

Bakanlık ayrıca Çanakkale'deki orman yangınları nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı'nın 18.15 itibariyle tekrardan geçişe açılmasının planlandığını duyurdu.



#Çanakkale
#Orman Yangını
#Çanakkale Boğazı
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