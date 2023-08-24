Yangın kontrol altına alındı hayat normale döndü: Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı.
Çanakkale'de salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını 48 saat dolmadan kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yaklaşık, 4 bin 80 hektar alan yangından etkilendi. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale etti.
Çanakkale Boğazı çift yönlü geçişe açılıyor
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Çanakkale’deki yangın nedeniyle can ve mal güvenliği yönünden tedbiren geçici olarak trafiğe kapatılan Çanakkale-Çan Yolu ulaşıma açıldığını belirtti.
Bakanlık ayrıca Çanakkale'deki orman yangınları nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı'nın 18.15 itibariyle tekrardan geçişe açılmasının planlandığını duyurdu.