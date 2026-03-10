Yapay zeka psikoz riskini yükseltiyor

Psikiyatri Uzmanı Alptekin Çetin, kullanıcılarla yazılı veya sözlü iletişim kurabilen bu sistemlerin milyonlarca kişi tarafından bilgi edinmek, sohbet etmek ve duygusal destek almak amacıyla kullanıldığını belirterek, yapay zekâ kullanımının tek başına bir ruhsal hastalığa yol açmadığını ancak mevcut psikiyatrik yatkınlıkları tetikleyebileceğini ifade etti.

İNSAN SANMA YANILGISI

Sohbet robotlarının akıcı ve insan benzeri iletişim tarzının, kullanıcıların sisteme bilinç atfetmesine neden olabildiğini söyleyen Çetin, bu durumun “robotu insan sanma” yanılgısına yol açabileceğini kaydetti. Sistemlerin kullanıcıyı sürekli onaylayan yapısının hatalı düşünce kalıplarını güçlendirebileceğine dikkat çeken Çetin, özellikle uzun süreli etkileşimlerde yanlış bilgiler nedeniyle gerçeklik algısında kırılmalar yaşanabileceğini dile getirdi.

YAPAY ZEKA HİSSEDEMEZ

Yapay zekanın doğru kullanıldığında anksiyete ve depresyon için yardımcı olabileceğini de hatırlatan Çetin, şu uyarılarda bulundu: “Yapay zeka bir insan değildir, düşünmez ve hissetmez. Ruh sağlığı sorunlarında yapay zeka değil, bir psikiyatrist veya psikolog esastır.”







