Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Yapay zeka psikoz riskini yükseltiyor

Yapay zeka psikoz riskini yükseltiyor

04:0010/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Alptekin Çetin, son yıllarda hızla yaygınlaşan yapay zekâ sohbet robotlarının psikolojik etkilerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Psikiyatri Uzmanı Alptekin Çetin, kullanıcılarla yazılı veya sözlü iletişim kurabilen bu sistemlerin milyonlarca kişi tarafından bilgi edinmek, sohbet etmek ve duygusal destek almak amacıyla kullanıldığını belirterek, yapay zekâ kullanımının tek başına bir ruhsal hastalığa yol açmadığını ancak mevcut psikiyatrik yatkınlıkları tetikleyebileceğini ifade etti.

İNSAN SANMA YANILGISI

Sohbet robotlarının akıcı ve insan benzeri iletişim tarzının, kullanıcıların sisteme bilinç atfetmesine neden olabildiğini söyleyen Çetin, bu durumun “robotu insan sanma” yanılgısına yol açabileceğini kaydetti. Sistemlerin kullanıcıyı sürekli onaylayan yapısının hatalı düşünce kalıplarını güçlendirebileceğine dikkat çeken Çetin, özellikle uzun süreli etkileşimlerde yanlış bilgiler nedeniyle gerçeklik algısında kırılmalar yaşanabileceğini dile getirdi.

YAPAY ZEKA HİSSEDEMEZ

Yapay zekanın doğru kullanıldığında anksiyete ve depresyon için yardımcı olabileceğini de hatırlatan Çetin, şu uyarılarda bulundu: “Yapay zeka bir insan değildir, düşünmez ve hissetmez. Ruh sağlığı sorunlarında yapay zeka değil, bir psikiyatrist veya psikolog esastır.”



#Yapay Zeka
#NPİSTANBUL
#Psikiyatri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı