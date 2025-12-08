Yeni Şafak
Yatak ve battaniyeyle kedi kurtarma operasyonu

18:328/12/2025, Pazartesi
IHA
Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edirne'de bir apartmanın su borusunda mahsur kalan kedi mahalleliyi seferber etti. Kedinin düşme ihtimaline karşı kedilinin mahsur kaldığı borunun altına yatak taşıyan vatandaşlar, dört koldan battaniye gerip dakikalarca bekledi.

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde bir apartmanın su borusunda mahsur kalan kedi mahalleliyi seferber etti. Kedinin düşme ihtimaline karşı kedilinin mahsur kaldığı borunun altına yatak taşıyan vatandaşlar, dört koldan battaniye gerip dakikalarca beklediler. Kedinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasıyla vatandaşlar derin nefes aldı.



#Edirne
#Kedi
#Kurtarma
