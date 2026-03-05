Yedek parti için üç isim

CHP milletvekillerinin bir kısmı, mahkemeden ‘butlan’ kararı çıkabileceği ve bazı parti yöneticileri hakkında siyasi yasak gündeme gelebileceği ihtimalini dile getiriyor. Tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘mutlak butlan kararına karşı yedek parti bulunduğu’ yönündeki sözleri Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bu açıklamanın ardından söz konusu partinin adı merak konusu oldu. Siyasi kulislerde üç farklı isim konuşuluyor: Cumhuriyet, Hürriyet ve Millet. Ancak bu isimlerin resmi bir hazırlık olup olmadığı ya da yeni bir parti kuruluşuna ilişkin somut bir adım bulunup bulunmadığı konusunda parti yönetiminden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.