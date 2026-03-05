Yeni Şafak
Yedek parti için üç isim

Uğur Duyan
04:005/03/2026, Perşembe
Özgür Özel.
CHP’de ‘mutlak butlan’ tartışmaları sürerken ‘yedek parti’ seçeneği gündeme geldi.

CHP milletvekillerinin bir kısmı, mahkemeden ‘butlan’ kararı çıkabileceği ve bazı parti yöneticileri hakkında siyasi yasak gündeme gelebileceği ihtimalini dile getiriyor. Tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘mutlak butlan kararına karşı yedek parti bulunduğu’ yönündeki sözleri Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bu açıklamanın ardından söz konusu partinin adı merak konusu oldu. Siyasi kulislerde üç farklı isim konuşuluyor: Cumhuriyet, Hürriyet ve Millet. Ancak bu isimlerin resmi bir hazırlık olup olmadığı ya da yeni bir parti kuruluşuna ilişkin somut bir adım bulunup bulunmadığı konusunda parti yönetiminden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.



