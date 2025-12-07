Yeni Şafak
Yolcu otobüsü devrildi facianın eşiğinden dönüldü: Yaralılar var

21:127/12/2025, Pazar
IHA
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Meydana gelen kaza sonucu üç kişi yaralandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.50 sıralarında Osmaniye - Gaziantep D-400 Karayolu’nun Kanlı Geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsteki yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



