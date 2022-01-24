Gündem Yurt genelindeki 255 sanayi bölgesinde mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı
ANKARA

Yurt genelindeki 255 sanayi bölgesinde mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında 255 sanayi bölgesinde mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu hizmet vermeye başladı.

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Haber Merkezi AA
Yurt genelindeki 255 sanayi bölgesinde mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı
Yurt genelindeki 255 sanayi bölgesinde mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sosyoekonomik kalkınma modelinin en önemli araçlarından biri olan mesleki eğitim, sanayi bölgelerinde açılan irtibat bürolarıyla daha da güçleniyor.

MEB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında mesleki eğitim merkezleri organize sanayi bölgeleri içerisine konumlandırıldı.

Eğitim ile sanayi arasındaki koordinasyonunun daha yakından sağlanması amaçlanan uygulamada, 77 ildeki 251 organize sanayi bölgesi ile 4 ildeki 4 sanayi sitesi, en az bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleştirilerek toplam 255 sanayi bölgesine 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı.

Bu sayede daha dinamik eğitim müfredatı, eğitim materyalleri ve bizzat çalışarak öğrenen bir insan kaynağının oluşturulması amaçlanıyor.

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