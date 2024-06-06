9. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali'nde Ahmet Uluçay’dan Gazze’ye selam

“Başka Bi’ Festival” mottosuyla yolculuğuna devam eden, bu yıl 2-9 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 9. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nin başvuruları başladı. 9 Eylül’e kadar devam edecek başvurular, uluslararası festival platformu filmfreeway.com üzerinden gerçekleştirilecek. Kısa film yarışmasının yanı sıra festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri katılımcılarla buluşacak. İşitme ve görme engelli bireyleri de unutmayan festivalde, 9. yılına özel sinema temalı bir kitap hazırlanarak festival takipçileriyle paylaşılacak. Festivalin bu yılki danışma kurulunda, Yönetmen ve Senarist Muhammed Furkan Daşbilek, Yapımcı Betül Demir, Akademisyen

Doç. Dr. Mesut Aytekin, Yayıncı ve Yazar Cevat Özkaya, Editör ve Yazar Asım Öz yer alıyor.

SİNEMA EN ETKİLİ GÜÇ

Gazze’de yapılan katliamlara karşı bir direniş biçimi olarak sinemayı kullanmayı her zaman öncelediklerini söyleyen Aşkın Özcan, “İnsanlığın gözü önünde masumlara kıyılıyor. Böyle bir dünyada en etkili gücün sinema olduğunun şuurunda olarak bu yıl yine bu amaçla bu gücü kullanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yapacağımız Kısa Film etkinliklerinde Filistin sinemasını unutmayacağız”

ifadelerini kullandı.

Bu sene Ahmet Uluçay’a adanan festivalin Gazze’yle bağlantısına değinen Abdülhamid Güler, “Ahmet Uluçay’ın tek uzun metraj filmi ‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”. Karpuz dilimi de Filistin’i temsil ediyor. Tesadüfen bunlar yan yana geldi ama bunu bir işaret olarak da düşünebiliriz. Uluçay, ‘Çocukların ve çiçeklerin olmadığı dünya düşünemiyorum’ diyor. Tasarımımızda da bunu vurgulamaya çalıştık” dedi.







