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Hayat

Adıyaman'da dağ köyünde askerleri gören vatandaşların verdiği tepki duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli depremde 24 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye yasa boğuldu. Adıyaman'da bir köyde kendisine yardım malzemesi getiren jandarmaya sarılan depremzedenin mutluluğu gözlerinden okundu. O anlar duygulandırdı.

09:42 . 12/02/2023 Pazar
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Adıyaman'da dağ köyünde askerleri gören vatandaşların verdiği tepki duygulandırdı

Adıyaman'da dağ köyünde askerleri gören vatandaşların verdiği tepki duygulandırdı

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kenetlendi. Asker, depremzedelere yardıma devam ediyor. Deprem bölgelerinde ekiplerin canhıraş çalışmaları sürerken, Mehmetçik'in de, ulaşılması zor olan bölgelere yardımları devam ediyor.

Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'dan yürekleri ısıtan bir görüntü geldi.

Mehmetçik'i görünce sarılıp öptüler

Gölbaşı ilçesinin bir dağ köyüne, köy halkına yardıma giden Mehmetçik, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı.



#adıyaman
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#malatya
2 saat önce
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Adıyaman'da dağ köyünde askerleri gören vatandaşların verdiği tepki duygulandırdı
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