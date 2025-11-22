Albayrak Hat Sergisi Katar'da

Albayrak Grubu’nun geleneksel hat sanatını dünyaya tanıtma amacıyla düzenlediği “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”, Katar’ın başkenti Doha’da sanatseverlerle buluştu. Bugüne kadar 100 bini aşkın ziyaretçiye ulaşan sergi, 28 Kasım'a kadar Katara Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.
Albayrak Grubu tarafından geleneksel hat sanatını yaşatma ve dünyaya tanıtma amacıyla düzenlenen “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”, Katar'ın başkenti Doha'da sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Katara Kültür Merkezi’nin destekleriyle gerçekleştirilen sergi, Katara Kültür Köyü'nde ziyarete açıldı. Serginin açılış programına Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Yunus Emre Enstitüsü Doha Koordinatörü Enver Gedik, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Katara Kültür Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Saif Saad Al Dosari, GPDNet Genel Sekreteri Maryam Al-Saad ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı. Sergide, geleneksel hat sanatının önemli temsilcilerinden Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Serkan Selalmaz, İbrahim Şengül ve Arif Özdem de açılışta hazır bulundu. Sanatseverler ile buluşan hattatlar, sergide yer alan eserler ve sanat anlayışları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
SERGİ 100 BİNİ AŞKIN SANATSEVERLE BULUŞTU
Açılış konuşmasını yapan Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, "Orta Doğu'nun Asya ile buluştuğu Katar'da; ekonomiden siyasete, askeriyeden diplomasiye kadar sürdürdüğümüz çok yönlü dostluğun kültürel boyutuna dikkat çekmek üzere buradayız. Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergimiz ile İslam medeniyetinin köklü tarihi mirasını, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'den dünyaya taşımaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 9 bin 638 kilometrelik bir sanat rotası kat eden sergimiz, bugüne kadar 100 bini aşkın sanatseverle buluştu. Ve şimdi bu anlamlı yolculuğun en özel duraklarından birindeyiz. Arap dünyasında ve küresel ölçekte kültür ve sanatın öncü merkezlerinden biri olan Katara Kültür Merkezi gibi seçkin bir mekanda bu sergiyi gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini daha da ileriye taşıyacak somut bir örnek olduğuna inanıyoruz. Serginin hazırlanmasında alın teri olan tüm hattatlarımıza; desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Doha Büyükelçiliğimize, Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız ve tüm ekibine, bize kapılarını açarak misafir eden Katara Kültür Köyü Başkanımız ve tüm ekibine, GPDNet Genel Sekreterimiz ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.
28 KASIM'A KADAR KATARA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE
Kur'an-ı Kerim'de yer alan adalet temalı ayetlerden ilhamla oluşturulan 'Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi', ilk olarak İstanbul Tophane-i Âmire'de sanatseverlerle buluştu. Sergi bu durağında yalnızca iki ayda 91 bin 265 ziyaretçiye ulaştı. Türkiye genelinde Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya, Malatya, Diyarbakır, Mardin ve Antalya şehirlerini gezen sergi, yurt dışında ise Hollanda'nın Amsterdam kentinde sanatseverlerle buluştu. Bu sanat yolculuğunun son durağı Katar'ın başkenti Doha'da, Katara Kültür Merkezi ev sahipliğinde devam ediyor. Sergi, 28 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.