Albayrak Hat Sergisi Katar'da

Açılış konuşmasını yapan Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, "Orta Doğu'nun Asya ile buluştuğu Katar'da; ekonomiden siyasete, askeriyeden diplomasiye kadar sürdürdüğümüz çok yönlü dostluğun kültürel boyutuna dikkat çekmek üzere buradayız. Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergimiz ile İslam medeniyetinin köklü tarihi mirasını, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'den dünyaya taşımaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 9 bin 638 kilometrelik bir sanat rotası kat eden sergimiz, bugüne kadar 100 bini aşkın sanatseverle buluştu. Ve şimdi bu anlamlı yolculuğun en özel duraklarından birindeyiz. Arap dünyasında ve küresel ölçekte kültür ve sanatın öncü merkezlerinden biri olan Katara Kültür Merkezi gibi seçkin bir mekanda bu sergiyi gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini daha da ileriye taşıyacak somut bir örnek olduğuna inanıyoruz. Serginin hazırlanmasında alın teri olan tüm hattatlarımıza; desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Doha Büyükelçiliğimize, Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız ve tüm ekibine, bize kapılarını açarak misafir eden Katara Kültür Köyü Başkanımız ve tüm ekibine, GPDNet Genel Sekreterimiz ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.