Anadolu’nun kültür birikimi genlerimizde var

Holdingin Çamlıca Kampüsü'nde Aysun Öz moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Devrim Erbil ile Sanat ve Yaşam Üzerine" başlıklı etkinlik, Durmuş Akbulut'un "Gökyüzü Öyle Maviydi ki" adlı Devrim Erbil belgeselinden bir bölümün gösterimiyle başladı. Erbil’in sanat hayatının konuşulduğu etkinlik, Murat Ülker ve ressam Bedri Baykam'ın da aralarında olduğu konukların katılımıyla hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. "Mutlu Et Mutlu Ol" günü kapsamında Yıldız Holding sanat koleksiyonundaki Devrim Erbil imzalı eserlerden oluşan özel seçki, Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'ndeki sergi salonunda 1 ay boyunca randevu alınarak ziyaret edilebilecek.

Akademinin açılış gününden bir anısını paylaşan Erbil, 7–8 yaşındaki bir çocuğun keman performansına hayran kaldıklarını ve sohbetin genler meselesine geldiğini söyledi. “Anadolu’nun kültürel birikiminin genlere de yansıdığına, bu topraklardan geçen medeniyetlerin izlerinin insanlara işlendiğine inanıyorum” diyen sanatçı, bu konuda bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Erbil, “Geçmişi ve bugünü iyi bilerek aradaki köprüyü kurmak, kültürel mirasın farkında olmak gerekiyor. Bu topraklar geçmişte olduğu gibi gelecekte de çok değerli sanatçılar yetiştirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.