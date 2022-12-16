Bakan Koca: İlaç sorununun çözümü için ikinci adım attık

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, ilaç bulunamaması sorununa ilişkin, “Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz” dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilaç sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğini belirterek, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" ifadelerini kullandı.

İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz. pic.twitter.com/3o0KxQN2M0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 16, 2022

"ÇÖZÜM İÇİN BİR YOL HARİTAMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı ilaçların piyasada bulunamadığı iddialarına ilişkin, "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, çözüm için bir yol haritamız var. İlaç fiyatlarında yılda 1 kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az 2 kez olması gerektiği kanaatindeyiz" ifadesini kullanmıştı.

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