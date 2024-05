Balkanlarda 'Türk esintisi'

Balkanları’n yeşil, suyu bol ve kültür ülkesi Bosna-Hersek, sokaklarında halen Sırp soykırımından kalma savaşın kasveti olan ülke. Fiziki bir savaşın olmadığı Balkanlarda artık sembollerin savaşı yer alıyor. Bosna’da nerede bir yolculuk yaparsan yol boyu bir nehrin takip ediyor. Türkiye’nin çok sevildiği ülkede her yerde ‘Türk esintisi’ görmek mümkün. Dünyada ilk tramvay hattının olduğu Başkent Saraybosna, ülkede yüksek katlı binaların olduğu nadir şehirlerden. Gece saatlerinde rahatlıkla yürüyebildiğin sokaklarda doğu-batı çizgisi yer alıyor ve bir adımla farklı iki yapıyı görüyorsun. Bosna-Hersek’in her şehrinde binalarda kurşun izleri ve bomba düşmüş yerleri her yerde görebiliyorsun.