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Hayat

Berlin Film Festivali depremi görmedi

Türk sinemacılar, Berlin Film Festivali’nde depremzedelerin anılmamasına tepki gösterdi. Magazin haber sitesi Variety’ye konuşan yapımcılardan Ahmet Boyacıoğlu, “Festivalin açılışı Ukrayna ile başladı, Ukrayna ile bitti ve biraz İran’a değinildi. Türkiye’den hiç bahsettiklerini sanmıyorum” dedi.

04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türk sinemacılar, Berlin Film Festivali’nde depremzedelerin anılmamasına tepki gösterdi.

Türk sinemacılar, Berlin Film Festivali’nde depremzedelerin anılmamasına tepki gösterdi.

Türk sinemacılar, Berlin Film Festivali’nde depremzedelerin anılmamasına tepki gösterdi. Magazin haber sitesi Variety’ye konuşan yapımcılardan Ahmet Boyacıoğlu, “Festivalin açılışı Ukrayna ile başladı, Ukrayna ile bitti ve biraz İran’a değinildi. Türkiye’den hiç bahsettiklerini sanmıyorum” dedi. Festivalde Türk yapımlarına da eskisi gibi ilgi gösterilmediğine işaret eden Boyacıoğlu, bu yıl sadece Burak Çevik’in yönettiği “Forms of Forgetting” filminin seçkilere girdiğini ve tek bir Türk jürinin bile bulunmadığını belirtti. Başak Emre ise bu tarz organizasyonlarda depremden bahsedilmemesinin moral bozucu olduğunu ifade ederek, “Sosyal medyada da yeterli destek gördüğümüzü hissetmiyorum” diye konuştu.


#Deprem
#Berlin Film Festivali
#Ahmet Boyacıoğlu
2 saat önce
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Berlin Film Festivali depremi görmedi
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