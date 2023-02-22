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Hayat

Sanat faaliyetleri depremzedeler için yapılıyor

Deprem nedeniyle askıya alınan kültür sanat faaliyetleri, depremzedelerin yaralarını sarmak için yeniden başladı. Eserlerini açık artırmayla satışa çıkaranlardan afetzedeler yararına konser verenlere kadar çeşitli sanat faaliyetleri depremden zarar gören vatandaşlar için yapılacak. Deprem bölgelerinde çocuklar için düzenlenen etkinlikler ise bir nebze de olsa acıları unutturmayı amaçlıyor.

Kültür Sanat Servisi
Kültür Sanat Servisi
04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem nedeniyle askıya alınan kültür sanat faaliyetleri, depremzedelerin yaralarını sarmak için yeniden başladı.

Deprem nedeniyle askıya alınan kültür sanat faaliyetleri, depremzedelerin yaralarını sarmak için yeniden başladı.

Deprem bölgesine her türlü yardım için seferber olunmuşken, sanatçılar da yaptıkları eser ve etkinliklerin gelirini depremzedelere bağışlıyor. Deprem nedeniyle askıya alınan kültür sanat faaliyetleri, gelirleri depremzedelere aktarılmak üzere yeniden başladı. Bu kapsamda Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı “Amadeus” ve “Küheylan” oyunları, Zorlu PSM’de sahnelenecek. “Küheylan” bu akşam, “Amadeus” ise 26 Şubat’ta seyirciyle buluşacak. Elde edilecek gelir, afetzede çocuklar ve gençlerin eğitimine destek olması amacıyla Türk Eğitim Vakfı ve Darüşşafaka’ya aktarılacak.

Kalidou Kasse ve Nur Sağman

DEVLET OPERA BALESİ MİNİKLERE OYNAYACAK

Senegalli ressam ve heykeltıraş Kalidou Kasse “İklim Değişikliği” isimli tablosunu, depremzedeler için Dakar büyükelçimiz Nur Sağman’a teslim etti. Tablo, yarın büyükelçilikte düzenlenecek açık artırmada satışa çıkacak.

İyilikhane Çocuk Derneği, “İyilikte deprem bölgesi için buluşuyoruz” sloganıyla 24-26 Şubat tarihlerinde Muamma Kahve’de, depremzedeler adına sanat atölyelerinin de yer aldığı kermes düzenleyecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi de depremin oluşturduğu olumsuz ortamdan etkilenen çocuklara moral vermek için “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti” isimli çocuk müzikalini sahneleyecek. Müzikal 25 Şubat’ta iki temsille Atatürk Kültür Merkezi’nde, 26 Şubat’ta tek temsille Süreyya Opera Sahnesi’nde miniklerle buluşacak.

Gezen Sinema Malatya’da.

GEZEN SİNEMA MALATYA’DA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde hayata geçirilen “Gezen Sinema”, deprem bölgesinde çocuklarla buluştu. Malatya’daki ilk etkinlikte film izleyen çocuklara, hediyeler verildi. Gezen Sinema yıl boyunca deprem bölgelerini gezerek çocukları eğlendirecek.

Müzisyen Züleyha Ortak, sosyal medya hesabından OHAL süresi boyunca devlet sanatçılarının düzenleyeceği konser gelirlerinin depremden etkilenen vatandaşlara gönderilmesi çağrısında bulundu. Ortak, mart ayında, New York’taki Çınar Turkish Restaurant’ta depremzedeler yararına etkinlik yapacak, ezgiler dingin ve hikayesi olan eserlerden seçilecek. Deprem bölgesine giden sanatçı, oradaki hikayeleri de anlatacak.

AB BAĞIŞ KONFERANSI DÜZENLEYECEK

Avrupa Birliği Dönem Başkanı İsveç’in Dışişleri Bakanı Tobias, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için uluslararası bağış toplamak üzere, 16 Mart’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’de bağış konferansı yapılacağını duyurdu. Toplantı, AB üyelerinin yanı sıra, komşu ülkelere, BM üyelerine, uluslararası mali kuruluşlara ve ilgili diğer paydaşlara açık olacak.

Karsu

DÜNYA TÜRKİYE VE SURİYE İÇİN SÖYLEDİ

Hollanda’da yaşayan şarkıcı ve piyanistimiz Karsu da 10 akrabasını kaybettiği deprem için, Filarmoni Haarlem Konser Salonu’nda yardım konseri düzenledi. Türkçe, Flemenkçe, İngilizce ve Arapça şarkılar seslendirdiği etkinlikte 835 bin TL bağış toplandı. Yine Haarlem şehrinde düzenlenen ve çok sayıda sanatçının yer aldığı konserden elde edilen 41 bin 520 avro, Tunus Senfoni Orkestrası Akademisi’nin “Double Corde 2” konserinin geliri de Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağışlandı.


#Deprem
#Sanat
#Yardım
2 saat önce
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Sanat faaliyetleri depremzedeler için yapılıyor
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