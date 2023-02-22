Yeniden hayata tutunma belgeseli çekiliyor

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Uluslararası Sinema Derneği üyesi sinemacılar, depremzedeler için imkanlarını seferber etme kararı aldı.
Uluslararası Sinema Derneği üyesi sinemacılar, depremzedeler için imkanlarını seferber etme kararı aldı. Mesut Uçakan, Ali Osman Emirosmanoğlu, Nazif Tunç, Hilal Çelenk, İhsan Kabil olmak üzere elliye yakın sinemacının üyesi bulunduğu dernekteki sanatçılar, ilk adımda aralarında topladıkları maddi yardımı AFAD’a gönderdi. Yeşilçam’ın yıldız oyuncularını depremzedelerle buluşturmayı planlayan dernek üyeleri, iyilik otobüsüyle bölgede dolaşarak depremzedelere moral verecek.
Sanat çevresi olarak meydana gelen afetlerle ilgili kültür, moral ve psikolojik olarak ne yapabiliriz diye bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyleyen dernek başkanı Nazif Tunç, “Karıncanın ağzındaki su tanesi kadar bir şey götürerek de olsa, oradaki kardeşlerimiz için toplandık” ifadelerini kullandı.
Depremin olduğu andan başlayarak deprem bölgesindeki insanların tekrar hayata tutunmalarını, yeniden dirilişlerini anlatan bir belgeselin çekimlerinin ise Ömer Miraç Tunç yönetmenliğinde bir ekiple başlatıldığı ifade edildi. Çekim ekibi depremin ilk günlerinde gerçekleştirdiği çekimlere belli aralıklarla devam edecek. Böylece bölgenin ve insanların iyileşmesini kaydedecek.