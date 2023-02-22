Yeniden hayata tutunma belgeseli çekiliyor

Sanat çevresi olarak meydana gelen afetlerle ilgili kültür, moral ve psikolojik olarak ne yapabiliriz diye bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyleyen dernek başkanı Nazif Tunç, “Karıncanın ağzındaki su tanesi kadar bir şey götürerek de olsa, oradaki kardeşlerimiz için toplandık” ifadelerini kullandı.