Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Çocuklarının Gözünden Kudüs

Çocuklarının Gözünden Kudüs

04:0020/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
“Çocuklarının Gözünden Kudüs” konulu fotoğraf ve görüntü yarışması
“Çocuklarının Gözünden Kudüs” konulu fotoğraf ve görüntü yarışması

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi, “Çocuklarının Gözünden Kudüs” konulu fotoğraf ve görüntü yarışmasına ev sahipliği yaptı. Kudüs Gençliği Kültür Forumu tarafından YEE iş birliğinde düzenlenen “Çocuklarının Gözünden Kudüs” konulu yarışmanın ödül törenine, yabancı misyonlar, şehirde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri, yarışmacılarla aileleri katıldı. Programda, yarışmaya katılan öğrencilere katılım belgeleri takdim edilirken, Kudüs’ün tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan fotoğraf ve videolarıyla yarışmayı kazanan öğrencilere ise ödülleri verildi. Öğrencilerin çektiği Kudüs fotoğrafları, kültür merkezinde açılan sergide davetlilerin beğenilerine sunuldu. Etkinlikte ayrıca Filistinli öğrencilerden oluşan müzik grubu, aralarında Türk sanat müziği eserlerinin de yer aldığı parçaları seslendirdi.


#Kudüs
#Yunus Emre Enstitüsü
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Devler Ligi'nde 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları