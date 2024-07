Çok uzun yoldan geldin, sevin

İki kapak arasında gördüğüm ilk yazım, Türkiye Denizcilik Müsteşarlığı tarafından düzenlenen bir deneme yarışmasında derece alan "Maviye Sevda" adlı öykümdü. Büyük bir iş başarmışım gibi gelmişti bana. Henüz on yedi yaşındaki biri için kendini özel hissettirmeye yeten bir durumdu. Sonrasında birçok matbu dergide yazılarım çıktı ancak o yarışmanın kitapçığını hâlâ saklar, elime geçtikçe hikâyemin başladığı o zamanları çok kıymetli bulurum. Yarışma "deneme" türündeydi ancak bugün baktığımda, o gün de öykü yazdığımı görüyorum. Bir şeylerin hikâyesi, olmasa bile olma ihtimali, olsaydı acaba nasıl olurdu düşüncesi heyecanla karışık bir stres ve yazının tamamlanmasıyla birlikte gelen o büyük rahatlama hissi…

Burası uzun mesele. Daha evvel sorulan benzeri sorularda hep lisede başladığımı anlattım ama şimdi dikkatle düşününce, beni üzen bir arkadaşıma mektup yazdığımı hatırlıyorum ilkokulda. Malumunuz çocukluk ötekileştirmenin ilk başladığı yerdir. Dışlanmanın verdiği hüzünle kalemi kâğıdı almıştım elime, Yeşilçam filmlerinden aklımda kalan bir replikle de bitirmiştim mektubu: “zaten şurada kısacık bir ömrüm kaldı, benden kurtulacaklar yakında…” Çocukken her şeyi fazla ciddiye alıyoruz, hissederek yazdığım ilk yazı bu mektuptu. Yazmanın ilk şartı olan okumak meselesi ise ilkokul birinci sınıfta annemin kuzeninin beni ve kardeşimi halk kütüphanesine götürmesi ile başlamıştı.

Ben gececiyim. Evli ve çocuk sahibi bir kadın olarak çok istesem de gündüzleri yazmak hatta okumak bile benim için pek mümkün olmuyor. Toplumsal kodlarımızdan gelen her yeri ve her şeyi toplama isteği, boş zamanları bile çoğunlukla dolduruyor. Eğer oğlumu uyuturken, uykuya yenik düşmüyorsam geceleri belli bir vakte kadar ayakta kalıp yazmaya, okumaya vakit ayırmaya çalışıyorum. Başka türlüsü şimdilik pek de mümkün görünmüyor. Çünkü geceleri kadından hizmet bekleyen her şey ve herkes derin bir uykuda…