Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

Aktürkoğlu, Kurban Bayramı'nda da Ayasofya'ya ilginin fazla olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:<br><br>\"Ayasofya-i Kebir Camii'ni Kurban Bayramı'nda günlük 120 bin kişi ziyaret etti. Halkımız ve dünyadan gelen ziyaretçilerin Ayasofya'ya olan ilgisi her gün artıyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçiler artıyor. Sabah namazları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, çeşitli kurum ve kuruluşların organizasyonuyla birlikte çok coşkulu kılınmakta. Bu da bizi son derece memnun etmektedir. Ayrıca Ayasofya'da ihtida olayı da günlük olarak yaşanıyor. Daha önce Müslüman olmuş veya Müslüman olmaya karar verenler, o anın Ayasofya'da tescillenmesi için hocalarımızdan rica ediyorlar. Hocalarımız ihtida merasimini Ayasofya'da gerçekleştiriyor. Günlük ortalama üç, beş civarında dünyanın her yerinden İslamiyeti seçenler ihtida merasiminin orada yapılması için bize çok talepte bulunuyor. Bu da bizi çok sevindiriyor.\"