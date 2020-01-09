Hac kuraları bugün çekiliyor: Kesin kayıtlar 13 Ocak'ta başlayacak!

2020 Hac kuraları saat 10.00'da çekiliyor. Hac kuraları sorgulama ekranı diyanet.gov.tr sitesinde saat 21.00'dan sonra tam liste halinde sunulacak. Hac kurasını kazananlar ön kayıt yaptıracak ve hac ücreti yatıracak.

2020 yılı Hac Kura çekimihttps://t.co/GLrfH9pigj

— Diyanet (@diyanetbasin) January 9, 2020

HAYAT 2 milyon 298 bin 800 hacı adayı 9 Ocak tarihini bekliyor

Kesin kayıtlar 13 Ocak’ta başlayacak

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu’ veya ‘Acenta Organizasyonu’ tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HAYAT Hac kurası yarın Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek

Şehit yakını ve gaziler

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

Sağlık sorunları sebebiyle kesin kayıt hakkı ertelenebilecek

Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

ÖZGÜN HAC nedir, nasıl yapılır? 2016 Hac ibadeti nasıl yapılır kısaca ve resimli

Kura katsayısı nasıl belirleniyor?

2009’da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları, ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre, 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak.

REKLAM

İlk kafile 22 Haziran’da yola çıkacak

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020’de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.